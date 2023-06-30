CHP Keşan'dan bayramlaşma töreni

CHP Edirne'nin Keşan İlçe Teşkilatı’nda Kurban Bayramı nedeniyle bayramlaşma ikinci günü olan 29 Haziran Perşembe günü ilçe binasında gerçekleştirildiErdoğan DEMİR/ Keşan Postası (EDİRNE İGFA)

Bayramlaşma törenine CHP Edirne Milletvekilleri Ediz Ün, Ahmet Baran Yazgan, CHP Keşan İlçe Başkanı Saner Özdilek, Beyendik Belediye Başkanı Muhammet Örnek, İl Genel Meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, CHP Keşan İlçe Başkan Adayı Anıl Çakır ve partililer katıldı.