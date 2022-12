CHP Kayseri 'şehitleri' unutmadı

CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, 2016'da düzenlenen hain saldırıda şehit olan 54 askeri unutmadı.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer şu ifadeleri kullandı: "Kayseri’de 15 askerimizin şehit, 54 askerimizin de gazi olduğu 17 Aralık 2016’da düzenlenen hain terör saldırısının ardından 6 yıl geçti. Çarşı iznine çıkan askerlerimize, kınalı kuzulara yönelik alçakça gerçekleştirilen bu terör saldırısı ile yüreklere ateş düştü. Saldırı ülkemizi yasa boğdu.

O günün acısını hala yaşıyoruz. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi hedef alan bu saldırıyı unutmadık ve unutmayacağız. Bu yöndeki acı olaylara sebep olanlar, hain saldırıları gerçekleştirenler de bilmelidir ki, milletimizin birliğine, bütünlüğüne asla zarar veremeyeceksiniz. Kirli emellerinize asla ulaşamayacaksınız. Bu ülkeyi özgür, demokratik ve aydınlık gelecekten asla koparamayacaksınız.

Çünkü bu millet, acıda da sevinçte de tek vücut olmayı her zaman başarmış ve bunu örnek bir şekilde ortaya koymuş aziz bir millettir. Bizler, ay yıldızlı bayrağımız altında geçmişte olduğu gibi her zaman kenetlenerek, Devletimize, huzurumuza, barışımıza, kardeşliğimize, yaşama sevincimize kast etmeye çalışanlara gereken cevabı vereceğiz. Terörden beslenenlere, terörden medet umanlara asla fırsat vermeyeceğiz. Masum insanları hedef alan, karanlık planları için her yolu mübah gören, kaos çıkaran, kaostan beslenmek isteyenlerin karşısında da her daim dimdik duracağız. Bu konuda millet olarak her türlü teröre ortak tepki göstermeye de devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle terör nereden ve kimden gelirse gelsin asla kabul edilemez ve mutlaka lanetlenmelidir diyor, tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize de sağlık ve uzun ömürler diliyorum. Vatan için mücadele veren tüm kahramanları saygıyla anıyorum. Dün Diyarbakır'da polis servis aracına düzenlenen bombalı saldırıda yaralanan polislerimize de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."