CHP Kayseri kadınları evleri geziyor

CHP Kayseri İl Kadın Kolları, "Aile Destekleri Sigortası" projesini geniş kesimlerle buluşturma hedefiyle İldem'de bin 400 aileyi ziyaret etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Ev ziyaretlerinde broşür dağıtan ve bilgilendirmede bulunan Cumhuriyet Halk Partili kadınlar, aile destek sigortasının öneminden bahsetti.

Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Mevlüdiye Kayabalı Sunu, kampanya hakkında yaptığı açıklamada "Genel Başkanımız Kemal KILIÇDAROĞLU’NUN mücadelesini verdiği ve iktidarımızda bir hak haline gelecek olan 'Aile Destekleri Sigortası’nın kadınların ve ailelerin yaşamına neler katacağını başta kadınlarımız olmak üzere vatandaşlarımıza anlatmaya devam ediyoruz. Güçlü sosyal devletin ilk adımı olarak Aile Destek Sigortası Kurumu kurulacak. Sosyal yardımların bütçe içindeki payı en az iki katına çıkarılacak. Kadınlar, gençler, çocuklar ve yaşlılara özel destek paketleri sağlanacak. Aile yapısına özel destek modeliyle yoksulluk sınırı altında hane kalmayacak. Bu proje halkımızın refahını ve huzurunu sağlayacaktır” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidarında Aile Destek Sigortasının ilk 6 ayda yasalaşacağına dikkat çeken Sunu, “para kadının hesabına yatacak. Ev kadınlığı meslek sayılacak, başvuranın sigortası yapılacak” ifadesini kullandı.