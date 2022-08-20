CHP Kayseri'den 'elektrik' tepkisi (ÖZEL HABER)

CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, vatandaşın elektriğini kesmede şampiyon olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait elektrik şirketinin önce bakanlığı şimdi de kendi kendini yalanladığını söyledi.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Şirketin yaklaşık 3,5 ay önce Kayseri’de 2021 yılı boyunca borcundan dolayı elektriği kesilen abone sayısının Bakanlığın açıkladığı gibi “274 bin 277 değil, 147 bin 229” olduğu yönünde açıklama yaptığını hatırlatan CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, ancak şirket tarafından hazırlanan faaliyet raporunda ise elektriği kesilen abone sayısının kentte 174 bin 813 olarak yer aldığına dikkat çekti. Özer, “Gerçekleri neden saklıyorsunuz? Vatandaşın yaşadığı ekonomik sıkıntıları, AKP’nin sebep olduğu yokluğu, yoksulluğu gerçek rakamları gizleyerek, önleyeceğinizi, bu şekilde günü kurtaracağınızı mı sanıyorsunuz?” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait elektrik dağıtım şirketinin, bir süre önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in verdiği rakamlara göre, Türkiye’de abonelerin elektriğini en fazla kesen şirket olduğunu hatırlatan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Ümit Özer, Kayseri’deki elektrik kesintisi oranının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu söyledi.

BU AYIPLAR, YILLARDIR GERÇEKLERİ GİZLEYİP, ALGIYLA YÖNETEN ‘UÇUYORUZ, KAÇIYORUZ’ DİYENLERE YETER!

Kayseri Belediyesi’ne ait şirketin milletin elektriğini kesmede şampiyon olmasının ve Kayseri’nin bu şekilde gündeme gelmesinin acı verici olduğunu kaydeden Özer, “Ne yazık ki bu güzel şehrimiz düşündüren, acı veren konularla gündeme geliyor. Ticaret şehri Kayseri'de her 4 haneden 1'i devlete muhtaç halde, yardımlarla ayakta kalmaya çalışıyor. Bunun yanında Kayserimizde AKP’nin sebep olduğu tabloda her iki kişiden biri icralık. Kayseri bin kişiye düşen icra dosyası il sıralamasında 81 il içerisinde birinci il. İşte her geçen gün kaybeden, her geçen gün geriye giden Kayseri ne yazık ki vatandaşın elektriğinin kesilmesi konusunda da kötü durumda. Bu ayıplar, yıllardır gerçekleri gizleyip, algıyla yöneten ‘uçuyoruz, kaçıyoruz’ diyenlere yeter” diye konuştu.

KENDİ KENDİNİ YALANLIYOR

İktidarın ülkeyi karanlıkta bıraktığı gibi vatandaşı da karanlığa hapsettiğini ifade eden CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, geçtiğimiz nisan ayında Kayseri’nin vatandaşın elektriğinin kesilmesi konusunda Türkiye’de ilk sırada olmasını gündeme taşıyıp, vatandaşın hakkını sorduklarında belediyeye ait elektrik şirketinin önce bağlı olduğu Bakanlığı sonra da kendilerini “yalanlamaya” çalıştığını belirterek, bu duruma tepki gösterdi.

Özer, “Konuyu gündeme taşıdığımız da Büyükşehir Belediyesi’ne ait elektrik şirketinden o dönem bağlı olduğu AKP’li Bakan’ı yalanlamıştı. Şirketten yapılan açıklamada 2021 yılı boyunca borcundan dolayı elektriği kesilen abone sayısının Bakanlığın açıkladığı gibi 274 bin 277 değil, 147 bin 229 adet kesme işlemi olduğu dile getirilmişti. Ancak şirkete ait 2021 faaliyet raporu da ortaya çıkardı ki daha önce Bakanı yalanlayan şirket şimdi de kendi kendini yalanlıyor” şeklinde konuştu.

ŞİRKET “147 BİN 229 ABONENİN ELEKTRİĞİ KESİLDİ” DEMİŞTİ, FAALİYET RAPORUNDA İSE “174 BİN 813” ADET DEDİ! ŞİMDİ DE KENDİ KENDİNİ YALANLADI!

Büyükşehir Belediyesi’ne ait Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. (KCETAŞ) tarafından hazırlanan faaliyet raporunda 2021 yılı içerisinde Kayseri il merkezinde 153 bin 517, ilçelerde ise 21 bin 296 adet kesme işleminin yapıldığının yer aldığını söyleyen CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, “Bu rakamlarda gösteriyor ki, Kayseri il genelinde toplam rakam 174 bin 813 adet. Bunu kendi hazırladıkları faaliyet raporunda söylüyorlar. Şirket 2021 yılı içerisinde kesilen abone sayısını daha önce 147 bin 229 olarak açıklarken, faaliyet raporunda ise elektriği kesilen abone sayısı 174 bin 813 olarak ifade ediliyor. Şimdi buradan soruyoruz; kamuoyunu neden yanıltıyorsunuz? Gerçekleri neden saklıyorsunuz? Vatandaşın yaşadığı ekonomik sıkıntıları, AKP’nin sebep olduğu yokluğu, yoksulluğu gerçek rakamları gizleyerek, önleyeceğinizi, bu şekilde günü kurtaracağınızı mı sanıyorsunuz?” diye sordu.

YALANCININ MUMU YATSIYA KADAR YANAR! GERÇEKLER ER YA DA GEÇ ORTAYA ÇIKAR

Belediyeye ait elektrik şirketinin önce Bakanlığı, ardından da kendi kendini yalanlamasının ülkeyi yöneten anlayışın içler acısı durumunu da gözler önüne serdiğini belirten Özer, “Atalarımızın dediği gibi ‘Yalancının mumu yatsıya kadar yanar’ gerçekler er ya da geç ortaya çıkar. İstedikleri kadar algı yapsınlar, istedikleri kadar makyajlasınlar vatandaşımız AKP’nin gerçek yüzünü gördü” dedi.

SADECE KAYSERİ’DE DEĞİL, TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE AKP’NİN NEDEN OLDUĞU BU ACI TABLO VAR

Tepkisinde “Sadece Kayseri’de değil, Türkiye'nin her yerinde AKP’nin neden olduğu bu acı tablo var” diyen Özer, şunları söyledi: Daha önce de söyledik, şimdi de söylüyoruz, söylemeye de devam edeceğiz. Vatandaştan kopuk AKP, kendi kendini yalanlamaya, iftiralarına, algı oyunları devam edip, toplumun gerçeklerini görmezden gelse de ülkede ne yazık ki, yoksulluk, yokluk, işsizlik, zamlar, enflasyonla yani bu iktidarın sebep olduğu bu tablo yüzünden milyonlarca insan zorda, darda, sıkıntıda. Sadece Kayseri’de değil, Türkiye'nin her yerinde AKP’nin neden olduğu bu acı durum var. Yıllardır aynı yüzler, aynı sözler bu tablonun sebebiler. Onlar kendi kendilerini yalanlaya dursun, onlar vatandaşın halini görmeye dursun, bizler Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde milletin sesi olmaya, gerçekleri gündeme taşımaya devam edeceğiz. Halkı kandırmaya, koltuklarını yalanlarla sağlamlaştırmaya, günü kurtarmaya çalışanlara karşı durmaya devam edeceğiz. Asla umutsuzluk yok. Gecenin en karanlık anı, şafağa en yakın andır. Vatandaşlarımız yalnız değil. Bu yalan, bu talan, bu karanlık bitecek. Türkiye her alanda rahat nefes alacak. Ne ezen, ne ezilen, insanca Hakça bir düzen ya gelecek ya gelecek.