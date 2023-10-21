CHP İpsala’dan üye katılımlı danışma kurulu toplantısı

Cumhuriyet Halk Partisi İpsala İlçe Başkanlığı Danışma Kurulu toplantısı, İl Başkanı Samet Kahraman, Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan ve çok sayıda üyenin katılımıyla, geçtiğimiz Perşembe akşamı, İpsala Belediyesi Düğün Salonunda gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR(EDİRNE İGFA)

Cumhuriyet Halk Partisi İpsala İlçe Başkanlığı Danışma Kurulu toplantısı, İl Başkanı Samet Kahraman, Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan ve çok sayıda üyenin katılımıyla, geçtiğimiz Perşembe akşamı, İpsala Belediyesi Düğün Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda ayrıca CHP ailesine yeni katılan 26 üyeye, rozetleri İlçe Başkanı Mıstık Ak, İl Başkanı Samet Kahraman ve Milletvekili Ahmet Baran Yazgan tarafından takdim edildi.

SADECE İPSALA’DA DEĞİL, ESETÇE VE YENİKARPUZLU’DA DA KAZANACAĞIZ

Toplantıda açılış konuşması yapan İpsala İlçe Başkanı Mıstık Ak, “Bilindiği üzere geçtiğimiz Ağustos ayında göreve seçilmemizin ardından çok kısa bir süre oldu. Bu süre zarfında çalışma programımızı hazırlayarak, çalışmalarımıza ivedilikle başladık. Çalışma tempomuzu önümüzdeki süreçte hızlandırarak, yerel seçimlere kadar, her ay üzerine koyarak, sizlerden aldığımız destekle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Göreve geldikten sonra yönetim kurulu üyelerimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz toplantılarda hep şunu ifade ettik, şunu vurguladık. Tüm aday adaylarımız bizim için çok kıymetli. Biz bu seçimi, hangi arkadaşımız aday olursa, onunla kazanacağız. Elimizde ve yüreğimizde taşıdığımız adalet terazisini bir an olsun bile bırakmayacağız. Sadece İpsala Belediyesi’ni değil, hem Esetçe hem de Yenikarpuzlu belediyelerini de, sizlerle birlikte kazanacağız.” Diyerek, sözlerine başladı.

“TÜM ÜYELERİMİZE TEŞEKKÜR EDERİM”

Sözlerine devam eden Başkan Ak, “Sizlerin de bildiği üzere gerçekleştirdiğimiz il kongresinin ardından Kurultay Delegesi seçildim. Bu desteğiniz için hem il başkanım hem de milletvekilim önünde bir kez daha tüm üyelerimize çok teşekkür ederim. Biz yerel seçimlere çok iyi hazırlanarak ve çalışarak gireceğiz. Tüm dedikodulara kulağımızı kapattık. Sadece üyelerimizle sürece odaklandık. Aynı hassasiyeti tüm üyelerimizden de bekliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi, hepimizin partisi. Hepimizin emeği ve mücadelesiyle 100. yılını doldurmuş bir siyasi hareket. Bu çerçevede tüm üyelerimizi ve değerli misafirlerimizi bir kez daha saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Hepinize katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum.” Diyerek, sözlerini noktaladı.

Başkan Ak’ın ardından toplantı, protokol üyelerinin konuşmalarıyla ve üye katılım töreni ile son buldu.