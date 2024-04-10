CHP Genel Başkanı Özel, Başkan Zeyrek ile Manisa’da kabir ziyaretleri yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek ile birlikte Manisa’da aile büyüklerinin yanı sıra Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi, Şehit Eczacılar Neşe Gülersoy, Mete Erdem, Cemil Çöllü, Adil Aygül, Ersan Atılgan gibi Manisa’ya Belediye Başkanı olarak hizmet etmiş isimler ile Saruhanlı’da eski İlçe Başkanı Merhum Muharrem Ekici’nin kabirlerini ziyaret ederek, dualar okudu, mezarlarına karanfil bıraktı.MANİSA (İGFA) - Ramazan Bayramını memleketi Manisa’da ailesiyle geçirecek olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek ve CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ile birlikte arife gününde Çatal Mezarlığını ziyaret etti. İlk olarak ‘Manisa Tarzanı’ olarak bilinen Ahmet Bedevi’nin mezarını ziyaret eden Genel Başkan Özel daha sonra 1979 yılında şehit edilen Eczacı Neşe Gülersoy ve Mete Erdem’in mezarını ziyaret ederek dua okudu. Aile üyelerinin mezarlarını ve Adil Aygül, Ersan Atılgan gibi Manisa’ya Belediye Başkanı olarak hizmet etmiş isimlerin kabirlerini de tek tek ziyaret ederek dualar okuyan Özel, daha sonrasında açıklamalarda bulundu.

“BİZ MANİSA’NIN EVLATLARIYIZ”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi’yi ziyaretle başladık. İl Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, kardeşim ve Cumhuriyet Halk Partisi’nden siyaset arkadaşlarımızla birlikte hem aile büyüklerimizi ziyaret ettik hem partimizin kurucu il başkanlarını, görevi başında şehit edilen Neşe Gülersoy’u, Mete Erdem’i ziyaret ettik. Şimdi aynı tarihlerde görevi başındayken şehit edilen Milliyetçi Hareket Partisi’nin il başkanı, eczacı meslektaşım Cemil Çöllü’yü de ziyaret edeceğiz. Onun kabrine doğru gidiyoruz. Daha önce de söyledik. Biz, Manisa’nın evlatlarıyız. Ailemiz belli, soyumuz belli, sopumuz belli. Evimiz belli, mezarımızın yeri dahi belli. Her bayram olduğu gibi bu ziyareti yapıyoruz” dedi.

CHP SARUHANLI İLÇE BAŞKANI MUHARREM EKİCİ’NİN KABRİNİ DE ZİYARET ETTİ

Açıklamaların ardından şehit eczacı Cemil Çöllü’nün Kırtık Mezarlığında bulunan kabrine de ziyaret gerçekleştirerek, dua etti. Manisa’daki kabir ziyaretlerinin ardından Saruhanlı’ya hareket eden CHP Lideri Özgür Özel, 2015 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşama veda eden CHP Saruhanlı eski İlçe Başkanı Diş Hekimi Muharrem Ekici’nin kabrine de ziyaret gerçekleştirdi. Merhum başkanı rahmetle anan Özel, Ekici’nin yakınlarıyla bir süre sohbet etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saruhanlı İlçe Mezarlığındaki kabirlere de karanfil bıraktı.