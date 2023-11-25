CHP Edirne Taban Hareketi’nden Ankara ziyareti

Edirne CHP Taban Hareketi 21 Kasım Salı günü Ankara’da CHP Grup Toplantısı’na katıldı.Erdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)

CHP ziyareti ile ilgili olarak CHP Edirne Taban Hareketi’nden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “21 Kasım 2023 tarihinde Tülov Edirne Temsilcisi Ergun Türkyılmaz, Ahmet Ziya Yaz, Mustafa Bezbaş ve Tülov grubu ile CHP grup toplantısına katılım sağladık. Grup Toplantısından sonra özellikle CHP yöneticilerinden seçim de izlenecek yol konusunda bilgi edinmek için aldığımız randevular doğrultusunda görüşmelerimizi yaptık. Örgütten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, YDK üyesi ve 3 Milletvekili ile görüşmeler gerçekleştirdik.

Tüm görüşmelerden aldığımız izlenim, mevcut CHP li belediye başkanları için memnuniyet anketi yapılacağı yönünde oldu Memnuniyet anketine göre başarısız görülecek belediye başkanlarının aday yapılmayacağı, belediyenin CHP de olduğu il ve ilçelerde, bağımsız anket şirketlerine kamuoyu yoklaması yaptırarak ilk sırada çıkan kişinin aday gösterileceği, CHP’nin elinde olmayan belediyelerde ise üyelerle temayül yoklaması yapılacağı bilgisi verildi. Temayülün üyelerle ilçe yönetimi denetiminde ön seçimle olacağı da belirtildi.

Ayrıca yenilenmiş CHP yönetiminin bölgeler konusunda ciddi raporlar hazırlamış olduklarını gördük. Bu çalışmalarla yönetimin mutlaka başarılı olmak için kişisel ilişkilerden ziyade toplumun öngörüsünü alan adayla başarılı olabilecekleri görüşünü belirtmişlerdir.

Bizler Tülov grubu ile Genel başkanımız Özgür Özel’i tebrik etme ziyaretinde de bulunacaktık, Özgür beyin görüşme programı çok uzadığı için ve bizim de saat 17:00 ve Saat 18:00 alınmış randevularımız olduğu için maalesef sayın genel başkanımızı tebrik programına diğer randevularımız dolayısıyla katılamadık.

Edirne halkına partinin görüşlerini birebir aktarma gibi bir misyonumuz olduğu için yaptığımız görüşmeler bu anlamda çok olumlu olmuştur. Bizde kendi görüşlerimizi dile getirme fırsatını bulmuş olduk.

Sizlerinde bildiği gibi Edirne CHP Taban Hareketi 17 Haziran 2023 tarihinde değişim talebini basın toplantısı ile Türkiye de ilk dile getiren grup olmuştur.

21 Eylül 2023 tarıhınde de Edirne CHP taban hareketinin Edirne Belediye Başkan aday adayının Ergun TÜrkyılmaz olduğunu basın açıklaması ile Edirne halkına duyurduktan sonra, 43 gündür günde 6 saat saha ziyareti yaparak yaklaşık 45.000 kişiye dokunarak hem halkın sorunlarını dinledik hemde Edirne için neler yapabileceğimizi anlattık.

Bugün geldiğimiz noktada 27 Kasım Pazartesi günü Ergun Türkyılmaz’ın Edirne belediye başkanlığı için aday adaylık başvusunu yapma kararını aldık.

Basın aracılığıyla Tüm halkımıza duyurulur.”