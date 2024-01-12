CHP'den vicdanları sızlatan 'Hatay' kararı! Depremzedeler ateş püskürdü

CHP yönetimi, kentsel dönüşüm projelerine karşı çıkıp 6 Şubat depreminde yaşanan faciaya zemin hazırlayan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı yeniden aday yaptı. Hataylı depremzedeler, Lütfü Savaş'ın aday gösterilmesine ateş püskürdü. Vatandaşlar, "Hatay'daki yıkımdan birinci derece sorumlu olan kişiyi utanmadan yeniden aday yaptılar. Pes doğrusu" dedi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın CHP yönetimi tarafından yeniden aday gösterilmesi, depremde büyük yıkımın yaşandığı kentte yaşayan vatandaşların tepkisini çekti.

KENTSEL DÖNÜŞÜME KARŞI ÇIKTI

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'da yıllar önce devlet eliyle riskli bölgelerde kentsel dönüşüm yapılmak istendi. Ancak CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 2019'daki yerel seçimlerde vatandaşlara kentsel dönüşüm projelerinin faydalarını anlatmak yerine, proje karşıtı miting düzenledi. Kentsel dönüşüme Savaş'ın yanı sıra CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal başta olmak üzere başka CHP'li isimler de karşı çıkmıştı.

Ancak Lütfü Savaş'ın miting düzenlediği Emek Mahallesi, 6 Şubat 2023'te meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yıkıma uğramış ve birçok insan enkaz altında kalmıştı. Kentse dönüşüm karşıtı mitingin fotoğraflarını 4 Mayıs 2019'da sosyal medya hesabından paylaşarak "Emek Mahallemize dayatılan kentsel dönüşüm projesindeki haksızlıkları ortadan kaldıracağız" ifadelerini kullanan Savaş, depremden sonra ise katıldığı televizyon programında kentsel dönüşüme karşı miting yapmadığını öne sürmüştü. Depremde yerle bir olan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun'a da adeta övgüler düzen Savaş'ın, "Bu arkadaşımız gerçekten idealist bir insan. Bunu büyük ihtimal şartlarına uygun yapmıştır, deprem yönetmeliğine göre yapmıştır" ifadeleri tepki toplamıştı.

'YIKIMIN SORUMLUSU'

Sabah'ın haberine göre, Lütfü Savaş'ın yeniden belediye başkanlığına aday gösterilmesine sosyal medyada tepki gösteren bazı vatandaşlar, "CHP Hatay'da mevcut Belediye Başkanı Lütfü Savaş'la devam etme kararı almış. Ben şu an Hatay'dayım, elim ayağım titriyor", "Hatay'daki yıkımdan 1. derece sorumlu olan Lütfü Savaş, depremden sonra görevden alınmalı ve bizzat CHP tarafından hakkında suç duyurusunda bulunulmalıydı. Kendisini yeniden aday göstermekten utanmayan bir yapı var" gibi paylaşımlarda bulundu.

'SİZ NE YAPTIĞINIZIN FARKINDA MISINIZ'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, daha önce Hatay Büyükşehir Belediye başkan adaylığıyla ilgili olarak, "Hatay'da vereceğimiz karar çok tarihi bir karar olacak. Bir şehirde yıkım yaşanıyorsa o şehirde herkesin sorumluluğu vardır" açıklaması yapmıştı. Özel'in bu sözlerine rağmen Lütfü Savaş'ın yeniden aday gösterilmesi tepki çekti. Gazeteci İzzet Çapa, "Siz, ne yaptığınızın farkında mısınız Sayın Özgür Özel... Sanık sandalyesinde oturması gereken birini, hangi akla hizmet yeniden aday gösterdiniz. CHP'ye hem gönül hem de oy vermiş bir seçmen olarak soruyorum bunu..." dedi.

'YAZIKLAR OLSUN'

Hatay'da konteynerde yaşayan engelli çift Sultan Dönmez (53) ve Faysal Dönmez (60), "Yaşanan felakette Lütfü Savaş'ı belediye başkanı olarak hiç görmedik. Bizimle ilgilenmedi. Utanmadan bir de tekrar aday yapıyorlar. Yazıklar olsun" dedi.

Nevzat Fahrioğulları da, "Kentsel dönüşüme karşı çıkan bir belediye başkanının tekrar aday gösterilmesi akıllara zarar" diye konuştu.