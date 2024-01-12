Son Dakika

CHP'den vicdanları sızlatan 'Hatay' kararı! Depremzedeler ateş püskürdü

CHP, kentsel dönüşüme karşı çıkarak deprem faciasında Hatay'ın yıkımına zemin hazırlayan Lütfü Savaş'ı yeniden başkan adayı gösterdi. Skandal karar şehirde büyük öfkeye neden oldu.

GÜNDEM 12.01.2024, 15:41
CHP'den vicdanları sızlatan 'Hatay' kararı! Depremzedeler ateş püskürdü

CHP yönetimi, kentsel dönüşüm projelerine karşı çıkıp 6 Şubat depreminde yaşanan faciaya zemin hazırlayan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı yeniden aday yaptı. Hataylı depremzedeler, Lütfü Savaş'ın aday gösterilmesine ateş püskürdü. Vatandaşlar, "Hatay'daki yıkımdan birinci derece sorumlu olan kişiyi utanmadan yeniden aday yaptılar. Pes doğrusu" dedi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın CHP yönetimi tarafından yeniden aday gösterilmesi, depremde büyük yıkımın yaşandığı kentte yaşayan vatandaşların tepkisini çekti.

KENTSEL DÖNÜŞÜME KARŞI ÇIKTI
Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'da yıllar önce devlet eliyle riskli bölgelerde kentsel dönüşüm yapılmak istendi. Ancak CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 2019'daki yerel seçimlerde vatandaşlara kentsel dönüşüm projelerinin faydalarını anlatmak yerine, proje karşıtı miting düzenledi. Kentsel dönüşüme Savaş'ın yanı sıra CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal başta olmak üzere başka CHP'li isimler de karşı çıkmıştı.

Ancak Lütfü Savaş'ın miting düzenlediği Emek Mahallesi, 6 Şubat 2023'te meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yıkıma uğramış ve birçok insan enkaz altında kalmıştı. Kentse dönüşüm karşıtı mitingin fotoğraflarını 4 Mayıs 2019'da sosyal medya hesabından paylaşarak "Emek Mahallemize dayatılan kentsel dönüşüm projesindeki haksızlıkları ortadan kaldıracağız" ifadelerini kullanan Savaş, depremden sonra ise katıldığı televizyon programında kentsel dönüşüme karşı miting yapmadığını öne sürmüştü. Depremde yerle bir olan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun'a da adeta övgüler düzen Savaş'ın, "Bu arkadaşımız gerçekten idealist bir insan. Bunu büyük ihtimal şartlarına uygun yapmıştır, deprem yönetmeliğine göre yapmıştır" ifadeleri tepki toplamıştı.

'YIKIMIN SORUMLUSU'
Sabah'ın haberine göre, Lütfü Savaş'ın yeniden belediye başkanlığına aday gösterilmesine sosyal medyada tepki gösteren bazı vatandaşlar, "CHP Hatay'da mevcut Belediye Başkanı Lütfü Savaş'la devam etme kararı almış. Ben şu an Hatay'dayım, elim ayağım titriyor", "Hatay'daki yıkımdan 1. derece sorumlu olan Lütfü Savaş, depremden sonra görevden alınmalı ve bizzat CHP tarafından hakkında suç duyurusunda bulunulmalıydı. Kendisini yeniden aday göstermekten utanmayan bir yapı var" gibi paylaşımlarda bulundu.

'SİZ NE YAPTIĞINIZIN FARKINDA MISINIZ'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, daha önce Hatay Büyükşehir Belediye başkan adaylığıyla ilgili olarak, "Hatay'da vereceğimiz karar çok tarihi bir karar olacak. Bir şehirde yıkım yaşanıyorsa o şehirde herkesin sorumluluğu vardır" açıklaması yapmıştı. Özel'in bu sözlerine rağmen Lütfü Savaş'ın yeniden aday gösterilmesi tepki çekti. Gazeteci İzzet Çapa, "Siz, ne yaptığınızın farkında mısınız Sayın Özgür Özel... Sanık sandalyesinde oturması gereken birini, hangi akla hizmet yeniden aday gösterdiniz. CHP'ye hem gönül hem de oy vermiş bir seçmen olarak soruyorum bunu..." dedi.

'YAZIKLAR OLSUN'
Hatay'da konteynerde yaşayan engelli çift Sultan Dönmez (53) ve Faysal Dönmez (60), "Yaşanan felakette Lütfü Savaş'ı belediye başkanı olarak hiç görmedik. Bizimle ilgilenmedi. Utanmadan bir de tekrar aday yapıyorlar. Yazıklar olsun" dedi.

Nevzat Fahrioğulları da, "Kentsel dönüşüme karşı çıkan bir belediye başkanının tekrar aday gösterilmesi akıllara zarar" diye konuştu.

#chp #Hatay #deprem #Deprem Zedeler #seçim2024
Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 19 50
2. Galatasaray 19 48
3. Trabzonspor 19 36
4. Beşiktaş 19 32
5. A.Demirspor 19 29
6. Kayserispor 19 29
7. Rizespor 19 29
8. Antalyaspor 19 28
9. Kasımpasa 19 26
10. Sivasspor 19 25
11. Başakşehir 19 23
12. Alanyaspor 19 22
13. Ankaragücü 19 21
14. Gaziantep FK 19 21
15. Karagümrük 19 20
16. Hatayspor 19 20
17. Samsunspor 19 18
18. Konyaspor 19 18
19. Pendikspor 19 15
20. İstanbulspor 19 6
Takımlar O P
1. Eyüpspor 17 42
2. Kocaelispor 17 33
3. Göztepe 17 32
4. Sakaryaspor 17 32
5. Bodrumspor 17 29
6. Bandırmaspor 17 29
7. Ahlatçı Çorum FK 17 27
8. Gençlerbirliği 17 27
9. Ümraniye 17 22
10. Boluspor 17 22
11. Manisa FK 17 19
12. Erzurumspor 17 19
13. Keçiörengücü 17 19
14. Adanaspor 17 19
15. Şanlıurfaspor 17 16
16. Tuzlaspor 17 16
17. Giresunspor 17 9
18. Altay 17 8
Takımlar O P
1. Liverpool 20 45
2. Aston Villa 20 42
3. M.City 19 40
4. Arsenal 20 40
5. Tottenham 20 39
6. West Ham United 20 34
7. Brighton 20 31
8. M. United 20 31
9. Newcastle 20 29
10. Chelsea 20 28
11. Wolves 20 28
12. Bournemouth 19 25
13. Fulham 20 24
14. Crystal Palace 20 21
15. Nottingham Forest 20 20
16. Brentford 19 19
17. Everton 20 16
18. Luton Town 19 15
19. Burnley 20 11
20. Sheffield United 20 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 48
2. Girona 19 48
3. Barcelona 19 41
4. Athletic Bilbao 19 38
5. Atletico Madrid 19 38
6. Real Sociedad 19 32
7. Real Betis 19 28
8. Getafe 19 26
9. Valencia 19 26
10. Las Palmas 19 25
11. Rayo Vallecano 19 23
12. Osasuna 19 22
13. Villarreal 19 19
14. Mallorca 19 18
15. Deportivo Alaves 19 17
16. Sevilla 19 16
17. Celta Vigo 19 16
18. Cadiz 19 15
19. Granada 19 11
20. Almeria 19 5