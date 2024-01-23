CHP'den çıraklık ve staj mağdurlarına 'Özel' parantez

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çıraklık ve staj sigortası mağdurlarına grup toplantısında özel parantez açtı. Gençlerin gelecekten umutsuzluğuna vurgu yapan Özel, hükümeti uyararak, mağduriyetin giderilmesi konusunda gerekli yasal müdahalenin meclisten geçirilmesi gerektiğini söyledi.ANKARA (İGFA) - Çıraklık ve Staj Sigortası Mağdurları dernekleri bulundukları illerde yönetici ve üyeleriyle sorunlarını dile getirirken aralarında Fatih Yeniay'ın başkanlığını yaptığı Bursa Çıraklık ve Staj Sigortası Mağdurları Eğitim Dayanışma ve Kültür Derneği'nin de olduğu mağdurlar, önceki hafta TBMM'de CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmüştü.

Ziyarette çıraklık ve staj dönemindeki işe başlangıç tarihinin emeklilikte geçerli tarih sayılması talep edilirken, halen iş başında vefat eden gençlerin varlığına da dikkat çekilmişti.. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çıraklık ve staj sigortası mağdurlarının yanında olduğu vurguladığı ziyaretteki destek, bugünkü grup toplantısında dile getirildi.

Gençlerin gelecekten umutsuzluğuna vurgu yapan Özgür Özel, TBMM'deki CHP grup toplantısında, mağdurların işe başlangıç tarihinin emeklilikte geçerli tarih sayılması yönündeki taleplerin yasal düzenleme ile meclisten geçirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

"Meslek liselerinde çocukların çalıştırılması değil, yetiştirilmesi gerekir" diyen Özel, Türkiye'de ucuz çocuk işçiliğine dönüştüren anlayışa temelden karşı olduklarını söyledi. Türkiye'de yaşanan çocuk işçilerin ölümlerine ilişkin örnekler de veren Özel, "Bu çocuklar meslek öğrenirken iş kazalarına kurban gitmemelidir. Bu tür ağır işlerde çalıştırılmaması gereken ağır ve çok tehlikeli işlerde asla çalıştırılmamalıdır. Hükümeti buradan bir kez daha uyarıyoruz. Stajyerin eğitim almasına, katkı sağlamasına, yetiştirilmesine 'evet' diyoruz ancak çocukların işçi olarak emek sömürüsü ve hayatını kaybetmelerine 'hayır' diyoruz. Evlatlarımızın canını pazarda bulmadık. Bu konuda çok daha dikkatli ve hassas olunmalı, denetimler yapılmalıdır. Gerekli yasal müdahale de meclisten geçirilmelidir" diye konuştu.