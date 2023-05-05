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CHP Bursa’nın kadersizliği! İyi Parti Bursa mitingi memnun etti mi?

GÜNDEM 05.05.2023, 16:24
CHP Bursa’nın kadersizliği! İyi Parti Bursa mitingi memnun etti mi?

Gazeteci Yazar Mesut Demir, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Mansur Yavaş’ın Bursa mitingi ile Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Bursa’da yapacağı mitingi değerlendirdi.

BURSA (İGFA) – Gazeteci Yazar Mesut Demir’in köşe yazısı…

CHP Bursa’nın kadersizliği! İyi Parti Bursa mitingi memnun etti mi?

Seçimlere 9 gün kala Bursa’da saha çalışmaları hızlandı. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ve partilerin saha çalışmalarında ilginç kulisler de kulağımıza gelmeye başladı.

Gözler bir yandan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, diğer yandan da milletvekili seçimlerinde oluyor.

Millet İttifakı’nda Bursa’daki ilk mitingi İyi Parti Bursa İl Başkanlığı gerçekleştirdi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Mansur Yavaş, Bursa Kent Meydanı’nda halka hitap etti.

Daraltılmış bir miting alanı gördük.

Artık insanlar, hangi parti olursa olsun mitinglere gitmemeye başladı.

Miting alanında ancak partilileri görebiliyoruz.

Çünkü…

Alışkanlıklar yaşamın her alanında olduğu gibi siyasette de değişti.

İnsanlar cep telefonlarından haberlerle takip ediyorlar siyaseti…

İnternet medyaları da burada öne çıkıyor ama halen bazı siyasetçiler bunu anlayamıyor.

Nitekim…

İyi Parti mitingine CHP, Saadet Partisi, Deva, Gelecek ve Demokrat Parti’nin de desteği olmasına karşılık istenilen kalabalığı göremedik.

Meydanın daraltılması fikri kimindi? Daraltılmış alana girmek istemeyen bazı vatandaşlar dışarıdan takip etti mitingi.

Hatta…

Meral Akşener, konuşmasına başlarken dışarıdaki vatandaşları alana davet etti.

Mansur Yavaş’ın uzun konuşmasında öne çıkan mesajlar vardı. Özellikle S400’lerin neden kurulmadığı yönündeki sorusu dikkat çekti.

Meral Akşener de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yüklendi konuşmasının büyük bir kısmında…

İyi Parti Bursa mitingi partilileri memnun etti mi? Sandığa yansıması ne olacak? Göreceğiz…

CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Bursa mitingi de 11 Mayıs’ta gerçekleşecek.

Gelen ilginç kulis bilgileri, Kılıçdaroğlu’nun Bursa mitingini gölgede bırakır mı?

Şöyle bir geçmişe dönerek anlatalım kulis bilgilerini…

2019 yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş ile Millet İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey arasında bir yarış geçti. Alinur Aktaş, rahat bir şekilde bu seçimi kazandı.

Aslında 2,5 puan farkı vardı ama zorlanmadı.

O seçimlerde CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş, Mustafa Bozbey ile ters düştüğü için “seçimlere ilgi göstermedi, çalışmadı, çalıştırmadı” şeklinde kulis dedikoduları dolaştı.

CHP bazı önemli isimler de bu kulis dedikodularını doğruladı.

Seçimlerden sonra CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş’un yerine İsmet Karaca geldi.

Tabi CHP Bursa İl Başkanlığı’nda yaşanan güçler savaşı da devam etti.

Derken…

Kulis bilgilerine göre, İsmet Karaca, milletvekili aday adaylığı için il başkanlığı görevinden istifa edip, yerini sözünü dinleyecek birini yani Av. Turgut Özkan’a bıraktı.

Milletvekili aday listeleri oluştururken kendi listesini sundurdu CHP Genel Merkezi’ne…

Potansiyel milletvekili adayı Mesut Şehitoğlu gibi önemli isimlere 20 kişilik listede yer bulunamadı.

Çünkü, bu isimler İsmet Karaca’yı gölgede bırakacaktı.

Bu listeye göre İsmet Karaca 3. sıra adayı olacaktı. Diğer yandan Doğu ve Güneydoğu adayı olarak da Şahin Sevinç planlanmıştı.

Evdeki hesap çarşıya uymadı.

CHP Genel Merkezi, Cemalettin Kani Torun’u 2. bölge 2. sıraya, listede yer bulmasına sürpriz olarak bakılan Orhan Sarıbal’ı da 3. sıraya yerleştirince Şahin Sevinç, seçilebilecek liste sıralamasında yer bulamayarak 5. sıraya konuldu.

Hatta…

CHP Bursa İl Başkanlığı’nda büyük tartışmalara neden oldu liste krizi. Şahin Sevinç ile İsmet Karaca arasında gerginlik yaşandı.

Yine 1. bölge 3. sıra hedefleyen İsmet Karaca’nın listesi CHP Genel Merkezi tarafından Saadet Partisi Bursa eski İl Başkanı Mehmet Atmaca tarafından delindi.

Mehmet Atmaca’nın 3. sıraya konulması da krize neden oldu.

CHP Bursa il ve ilçe üyeleri, liste krizi karşısında şok olurken, bireysel çalışmaya döndü iş…

Her aday kendine çalışır hale gelirken, 3ten sonra listede olan adaylar, “Nasıl olsa kazanamayız” düşüncesiyle çalışmamaya başladı.

Burada en rahat 2 isim ise Kayıhan Pala ve Hasan Öztürk…

Garanti milletvekili olarak Meclis’e girecekleri için “alttakiler çalışsın düşüncesi de hakim” diyor kulisler…

Bir bakıma kulislere göre, Kemal Kılıçdaroğlu yalnız bırakıldı bu seçimlerde…

CHP’lilere göre, yüzde 1’lik partiler de kurtaramayacak Kılıçdaroğlu’nu Bursa’da…

Geçtiğimiz genel seçimlerde 5 milletvekili çıkaran CHP’nin Bursa’da 4 milletvekili geçmeyeceği de konuşuluyor kulislerde…

Kaçan oylar nereye gidecek?

Ya Memleket Partisi’ne yani Muharrem İnce’ye, ya da sandığa gitmeyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a…

11 Mayıs Kılıçdaroğlu mitingi, kulislerin doğruluğunu daha net gösterecek.

Sağlıklı ve esen kalın…

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