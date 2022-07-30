CHP Bursa Yıldırım'dan pazar çıkarması

CHP Yıldırım İlçe Başkanı Nihat Yeşiltaş, ilçe yönetim kurulu üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri Nimet Yıldız, Ali Haydar Efe, Kadın Kolları Başkanı Nigar Bölüker ve İlçe örgütüyle birlikte mahallelerde esnafın, pazarcı esnafının ve vatandaşların sorunlarını dinlemeye devam ediyor.

BURSA (İGFA) - CHP Bursa'nın Yıldırım İlçe Başkanı Nihat Yeşiltaş ve ekibinin bu haftaki durağı ise Samanlı mahallesi semt pazarı ve esnafı oldu.

'Yıldırım İlçe Örgütü olarak Samanlı mahallesinde esnaf ve vatandaşlarımızın sorunlarını dinleyerek, dertlerine ortak olmaya çalışıyor, çözüm önerilerimizi anlatıyoruz' diyen, CHP Yıldırım İlçe Başkanı Nihat Yeşiltaş devamında şu değerlendirmelerde bulundu: "Esnaf, işçi, çiftçi, memur, emekli ve vatandaşlarımız hiç bir dönem, bu dönemde olduğu kadar hayat pahalılığını bu derece hissetmemiştir.Toplumu derin bir yoksullukla karşı karşıya bırakanlar,Türkiye’nin sorunlarını çözme ve yönetme kabiliyetini yitirdi. Bizi dertlendirenlerden, ülkeyi iflasa sürükleyenlerden kurtulmanın vakti geldi. Bu düzeni mutlaka değiştireceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın, bu düzen değişecek, bir tek çocuk dahi yatağa aç girmeyecek, bir tek ev dahi karanlıkta kalmayacak, bir tek yurttaşımız dahi geçim sıkıntısı yaşamayacak.

Uzun süredir ‘pamuk ipliğine’ bağlı olan ekonomimiz freni patlamış kamyon gibi, yokuş aşağı gidiyor. Bu vahim durum, gelecekte ülkemizi geri dönüşü olmayan bir felakete sürükleyerek kaçınılmaz bir hal alabilir. Bu nedenledir ki, ülkemizin sürüklendiği, büyük felaketten kurtulmanın tek yolu hep birlikte AKP ve Saray rejimine ilk seçimde dur diyerek, bu düzeni hep birlikte değiştirme olacaktır"

Esnaf ve vatandaşlarla sohbet ettiklerini söyleyen CHP Yıldırım İlçe Başkanı Nihat Yeşiltaş, "Pazarcılarımız, esnaflarımız ve vatandaşlarımız hayat pahalılığının nereye kadar gideceğini ön göremediklerini, her hafta pazara geldiklerinde fiyatların arttığını ve bu durumun çıkılmaz bir hal aldığını anlatıyorlar, ayrıca bizi yönetenler bizi bu hale getirdi, kötüye doğru gidiyoruz, fakat onların umrumda bile değil, çünkü onlar geçim sıkıntısı nedir bilmezler, biz onları nasıl getirdiysek geri göndermesini de biliriz diyen vatandaşlar, artık değişimin şart olduğunu söylüyor" ifadelerini kullandı.