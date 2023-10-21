CHP Bursa'dan Dünya Gazeteciler Günü mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.BURSA (İGFA) - CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında AKP rejiminde gazetecilerin yaşadığı zorluklara dikkat çekti.

İl Başkanı Yeşiltaş’ın mesajı şu şekilde: “Baskı karşısında susmayan, kalemini halkı için kullanan ve meslek onuruna yakışır bir şekilde gerçeklerin peşinde koşan tüm gazetecilere teşekkür borçluyuz.

Ülkemizde ve dünyada hukuksuzlukların, yolsuzlukların, adaletsizliklerin aydınlatılmasında önemli görevler üstlenen gazetecilerimiz, yerelden genele sosyal, ekonomik, siyasal alanlardaki haber, yorum ve katkılarıyla ülkemizin demokrasisinin gelişimine doğrudan katkıda bulunmakta.

20 yıllık AKP rejiminde ise ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, demokrasi, adalet kavramları günden güne aşınmakta, gazeteler yoğun bir sansür baskısı altında yaşam mücadelesi vermekte, gazeteciler haksız yere tutuklanmakta, gerek iktidar baskısı gerekse de sendikal mücadele verdikleri için yüzlerce gazeteci işsiz kalmakta ve hakları ellerinden alınmaya çalışılmakta.

Örnek vermek gerekirse; Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün hazırladığı 2023 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde Türkiye, geçen yıla göre 16 sıra gerileyerek 180 ülke içerisinde 165'inci sırada yer aldı.

Gazeteciler Cemiyeti’nin 2023 yılının ilk yarısına ait Medya İzleme Raporunda ise Türkiye’de yılın ilk 6 ayında tutuklu gazeteci sayısı 56’ya yükseldi.

Temmuz ayından bu yana ise gazeteciler tutuklanmaya, sosyal medya paylaşımları yüzünden gözaltına alınmaya, baskı altına alınmaya çalışılmaya devam ediyor.

Bir diğer yandan ise iletişim fakültelerinden mezun olan gazetecilik bölümü öğrencileri her geçen gün işsizliğin ve güvencesiz çalışma koşullarının pençesinde yaşam mücadelesi veriyor.

Tüm bu olumsuz tablo içerisinde şu bir gerçek ki özgür basın olmazsa özgür toplum olmaz.

Yine biliyoruz ki bir ülkenin demokrasisi, itibarı ancak özgür basının olması halinde yükselir.

Baskının, sansürün yaygınlaştığı bir rejimde de demokrasiden, özgürlükten, haktan, hukuktan ve adaletten de söz edilemeyeceğinin farkındayız.

Ancak gazetecilerimiz hiç merak etmesin; biz hep birlikte mücadele ederek AKP’nin baskı rejimine son vereceğiz ve sansürsüz, özgür, çağdaş ve refah içinde yaşayan bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz. Demokratik, çağdaş, hukukun tesis edildiği bir Türkiye’de gazeteciler hiçbir zaman doğruları yazmaktan, konuşmaktan korkmayacak. Bu duygu ve düşünceler ile 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü özgür gelecekte, Türkiye’de hep birlikte kutlayacağımızın inancıyla, hem Bursa’mızda hem de ülkemizde görev yapan tüm basın mensuplarına çalışmalarında kolaylıklar diliyorum.”