Son Dakika

CHP Bursa'dan 10 Aralık mesajı

GÜNDEM 09.12.2023, 16:42
CHP Bursa'dan 10 Aralık mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, 10 Aralık 1948'de yayınlanan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 75. yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı. Yeşiltaş, iktidarda derinleşen insan hakları ihlallerine vurgu yaptı.BURSA (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilişinin 75. yıl dönümünde yazılı bir açıklama yaptı.

Yeşiltaş’ın 2023 yılında Türkiye’de hak ihlallerinin katlanarak arttığın belirttiği açıklama şu şekilde:

“İnsanlığın doğuştan sahip olduğu temel hak ve özgürlüklerin tüm dünyada kabul ve ilan edilişinin 75. yılındayız.

2023 yılı içinde de ülkemizde hak ihlalleri katlanarak arttı. 2023 yılında da tek adamın ve ona bağımlı yargının kararıyla düşünce ve fikirlerini açıklayan gazeteciler, kadınlar, emekçiler, öğrenciler, sağlıkçılar, öğretmenler, çevreciler tutuklandı, gözaltına alındı, şiddete maruz kaldı.

Anayasa Mahkemesi’nin kararlarına dahi uymayan, sarayın vesayeti altındaki yargı ile 2023 yılında da ülkemiz hak ihlallerinin merkezi haline getiriliyor.

Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verilen kararın ardından bir kez daha gördük ki ülkemizde temel hak ve özgürlükler bir kişinin iradesi ile yok sayılıyor.

Bunun yanı sıra ülke genelinde ülkemizde her 4 gençten biri eğitimine devam etmediği gibi herhangi bir işte de çalışmıyor. Kasım ayı açlık-yoksulluk araştırmasına göre ise asgari ücret, bırakın yoksulluk sınırını açlık sınırının da altında. Milyonlarca emekçimiz AKP’nin kötü ekonomi politikalarının altında eziliyor, yaşam mücadelesi veriyor.

2023 Türkiyesi’nde aileler, çocuklarını okula beslenme çantalarını boş gönderiyor!

Tek adam rejimi suni gündemler yaratarak tüm gizleme çabasına rağmen açlık ve yoksulluk sorununu gizleyemiyor.

2023 yılında Türkiye, yetmiş ülkede internet özgürlüğünün değerlendirildiği bir raporda "özgür olmayan ülkeler" kategorisinde yer aldı.

Dezenformasyon Yasası, muhalif siyasetçiler ile gazetecilerin susturulması için kullanılıyor. Türkiye’de sansür yaygınlaşıyor. Basın ve ifade özgürlüğü AKP eliyle yok sayılıyor.

Türkiye’de 2023 yılında istismara, şiddete, tacize, tecavüze karşı meydanlara çıkan kadınlar, fabrika önlerinde hakkını arayan emekçiler, eşit, bilimsel, kamucu, laik eğitim isteyen eğitimciler, doğasına sahip çıkan yurttaşlar hak gaspına maruz kalıyor.

Biz, insan haklarının sınırlandırılmaya çalışıldığı ülkemizde tek adam rejiminin antidemokratik uygulamalarına demokratik yöntemlerle son vereceğiz.

İl Başkanlığı İnsan Hakları Komisyonumuz ve tüm örgütümüz ile birlikte eğitimin, sağlığın, barınmanın, gıdanın, çalışmanın, düşünce ve ifade özgürlüğünün, şiddetsiz bir toplumun var olabilmesi için hak mücadelelerine omuz vermeye devam edeceğiz.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde bir kez daha duyuruyoruz: İnsan haklarının, hukukun üstünlüğünün ve demokrasi ilkelerinin egemen olduğu; hak ihlallerinin olmadığı, eşit ve özgür bir Türkiye'yi hep birlikte kuracağız.

Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılında 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nü adına yaraşır bir şekilde kutlayacağız!”

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 15 40
2. Fenerbahçe 14 37
3. Beşiktaş 14 26
4. Kayserispor 14 26
5. A.Demirspor 15 23
6. Trabzonspor 14 23
7. Antalyaspor 15 23
8. Kasımpasa 15 21
9. Rizespor 14 21
10. Hatayspor 14 18
11. Karagümrük 15 17
12. Ankaragücü 14 17
13. Sivasspor 14 15
14. Gaziantep FK 14 15
15. Konyaspor 14 14
16. Samsunspor 15 14
17. Pendikspor 14 13
18. Başakşehir 14 12
19. Alanyaspor 14 11
20. İstanbulspor 14 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 14 36
2. Kocaelispor 15 32
3. Göztepe 14 26
4. Bandırmaspor 15 26
5. Bodrumspor 15 25
6. Gençlerbirliği 14 24
7. Sakaryaspor 14 23
8. Ahlatçı Çorum FK 14 20
9. Keçiörengücü 15 19
10. Erzurumspor 14 18
11. Ümraniye 15 18
12. Manisa FK 14 17
13. Boluspor 14 16
14. Adanaspor 14 15
15. Şanlıurfaspor 14 14
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 15 13
18. Giresunspor 14 9
19. Altay 14 5
Takımlar O P
1. Arsenal 15 36
2. Liverpool 16 35
3. Aston Villa 15 32
4. M.City 15 30
5. Tottenham 15 27
6. M. United 15 27
7. Newcastle 15 26
8. Brighton 15 25
9. West Ham United 15 24
10. Chelsea 15 19
11. Brentford 15 19
12. Fulham 15 18
13. Wolves 15 18
14. Crystal Palace 16 17
15. Bournemouth 15 16
16. Nottingham Forest 15 13
17. Everton 15 10
18. Luton Town 15 9
19. Burnley 15 7
20. Sheffield United 15 5
Takımlar O P
1. Real Madrid 15 38
2. Girona 15 38
3. Barcelona 15 34
4. Atletico Madrid 14 31
5. Athletic Bilbao 15 28
6. Real Sociedad 15 26
7. Real Betis 15 25
8. Las Palmas 16 24
9. Getafe 16 22
10. Valencia 16 19
11. Rayo Vallecano 15 19
12. Villarreal 15 16
13. Deportivo Alaves 16 16
14. Osasuna 15 15
15. Sevilla 14 13
16. Cadiz 15 12
17. Mallorca 15 11
18. Celta Vigo 15 9
19. Granada 15 7
20. Almeria 15 4