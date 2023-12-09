CHP Bursa'dan 10 Aralık mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, 10 Aralık 1948'de yayınlanan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 75. yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı. Yeşiltaş, iktidarda derinleşen insan hakları ihlallerine vurgu yaptı.BURSA (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilişinin 75. yıl dönümünde yazılı bir açıklama yaptı.

Yeşiltaş’ın 2023 yılında Türkiye’de hak ihlallerinin katlanarak arttığın belirttiği açıklama şu şekilde:

“İnsanlığın doğuştan sahip olduğu temel hak ve özgürlüklerin tüm dünyada kabul ve ilan edilişinin 75. yılındayız.

2023 yılı içinde de ülkemizde hak ihlalleri katlanarak arttı. 2023 yılında da tek adamın ve ona bağımlı yargının kararıyla düşünce ve fikirlerini açıklayan gazeteciler, kadınlar, emekçiler, öğrenciler, sağlıkçılar, öğretmenler, çevreciler tutuklandı, gözaltına alındı, şiddete maruz kaldı.

Anayasa Mahkemesi’nin kararlarına dahi uymayan, sarayın vesayeti altındaki yargı ile 2023 yılında da ülkemiz hak ihlallerinin merkezi haline getiriliyor.

Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verilen kararın ardından bir kez daha gördük ki ülkemizde temel hak ve özgürlükler bir kişinin iradesi ile yok sayılıyor.

Bunun yanı sıra ülke genelinde ülkemizde her 4 gençten biri eğitimine devam etmediği gibi herhangi bir işte de çalışmıyor. Kasım ayı açlık-yoksulluk araştırmasına göre ise asgari ücret, bırakın yoksulluk sınırını açlık sınırının da altında. Milyonlarca emekçimiz AKP’nin kötü ekonomi politikalarının altında eziliyor, yaşam mücadelesi veriyor.

2023 Türkiyesi’nde aileler, çocuklarını okula beslenme çantalarını boş gönderiyor!

Tek adam rejimi suni gündemler yaratarak tüm gizleme çabasına rağmen açlık ve yoksulluk sorununu gizleyemiyor.

2023 yılında Türkiye, yetmiş ülkede internet özgürlüğünün değerlendirildiği bir raporda "özgür olmayan ülkeler" kategorisinde yer aldı.

Dezenformasyon Yasası, muhalif siyasetçiler ile gazetecilerin susturulması için kullanılıyor. Türkiye’de sansür yaygınlaşıyor. Basın ve ifade özgürlüğü AKP eliyle yok sayılıyor.

Türkiye’de 2023 yılında istismara, şiddete, tacize, tecavüze karşı meydanlara çıkan kadınlar, fabrika önlerinde hakkını arayan emekçiler, eşit, bilimsel, kamucu, laik eğitim isteyen eğitimciler, doğasına sahip çıkan yurttaşlar hak gaspına maruz kalıyor.

Biz, insan haklarının sınırlandırılmaya çalışıldığı ülkemizde tek adam rejiminin antidemokratik uygulamalarına demokratik yöntemlerle son vereceğiz.

İl Başkanlığı İnsan Hakları Komisyonumuz ve tüm örgütümüz ile birlikte eğitimin, sağlığın, barınmanın, gıdanın, çalışmanın, düşünce ve ifade özgürlüğünün, şiddetsiz bir toplumun var olabilmesi için hak mücadelelerine omuz vermeye devam edeceğiz.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde bir kez daha duyuruyoruz: İnsan haklarının, hukukun üstünlüğünün ve demokrasi ilkelerinin egemen olduğu; hak ihlallerinin olmadığı, eşit ve özgür bir Türkiye'yi hep birlikte kuracağız.

Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılında 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nü adına yaraşır bir şekilde kutlayacağız!”