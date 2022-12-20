CHP Bursa'da yeni il başkanı Turgut Özkan

CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, 3 yıl boyunca sürdürdüğü görevinden milletvekili aday adayı olmak üzere istifa etti. Yeni başkan Turgut Özkan oldu.BURSA (İGFA) - CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca 9 Şubat 2020'deki 37’nci Bursa İl Olağan Kongresi'nde seçildiği ve yaklaşık 3 yıl boyunca sürdürdüğü görevinden 2023 Genel Seçimlerinde milletvekili aday adayı olmak üzere istifa etti. Tam kadro toplanan CHP Bursa İl Yönetim Kurulu İl Başkanlığına oybirliğiyle İl Sekreteri Turgut Özkan'ı seçti.

Gösterilen teveccüh nedeniyle il yönetimine teşekkür eden CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan'ın ilk mesajı, "Hedefimiz partimizi genelde ve yerelde iktidara taşımaktır. Bu hedef ışığında aralıksız çalışacağız. Partimiz, Bursa ve ülkemiz için hayırlı olsun" oldu.

İsmet Karaca da görev süresi boyunca desteğini esirgemeyen tüm partililer ve Bursalılara teşekkür ederek, yeni İl Başkanı Turgut Özkan ve yönetimine başarılar diledi.

CHP Bursa'da devir-teslim töreni, 22 Aralık Perşembe günü saat 12.30'da il başkanlığında gerçekleşecek.