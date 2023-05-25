CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey 'Odak Noktası'nda (CANLI)

Son yerel seçimlerde CHP'den Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday olan ve yeni dönem içinde Kılıçdaroğlu'nun şimdiden adaylığını ilan ettiği Mustafa Bozbey, hem yerel, hem de genel siyaseti Herkes Duysun TV ve İGF TV ortak yayında "Odak Noktası" programında değerlendiriyor.BURSA (İGFA) – Önümüzdeki yıl gerçekleşecek yerel seçimlerde CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Nilüfer Belediyesi eski başkanı Mustafa Bozbey, İGF TV ve Herkes Duysun TV’nin ortak yayınında "Odak Noktası" programına konuk oldu.

Başkan adayı Bozbey, moderatörlüğünü Merve Özdemir Çevik’in yaptığı programda İGF Genel Başkanı ve Herkes Duysun Genel Yayın Yönetmeni Mesut Demir’in sorularını yanıtlıyor.

https://youtu.be/IkUhpLfUdxY