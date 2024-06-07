ÇEVREFEST'te projeler dikkati çekti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen ÇEVREFEST’le vatandaşlar çevre ve Sıfır Atık temalı birçok etkinlikte buluşurken; stantlarıyla etkinlikte yer alan belediyelerin projeleri de dikkat çekiyor.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki tarafından dün Ankara Başkent Millet Bahçesi’nde açılışı gerçekleştirilen Türkiye’nin en büyük çevre etkinliği ÇEVREFEST, 2’nci gününde de yoğun katılımlı geçiyor. “Hepimizin Bir Dünyası Var” temasıyla düzenlenen ve 9 Haziran’a kadar sürecek etkinliklerde, belediyelerin çevre stantları da vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.

70 çevre standının bulunduğu etkinliklerde; çevre, Sıfır Atık ve yenilenebilir enerji projeleriyle öne çıkan 39 belediyenin stantlarında vatandaşlara bilgilendirmeler yapılıyor. Çevre kaynaklarının israf etmeden kullanılmasından, atıkların geri dönüştürülerek tekrar kazanılmasına kadar birçok aşamayı içinde barındıran “Sıfır Atık” hareketine ilişkin çalışmalar Belediyeler tarafından artarak devam ederken; dikkat çeken belediye stantlarından bazıları şunlar:

Hurdaya dönen araç parçalarından yapılan robot görünümlü maketlerin yer aldığı Düzce Belediyesi’nin standında tamamı hurdadan yapılan 'motosiklet robot' ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehrin zenginliklerini, Belediyenin çevreci yatırımlarını ve iyi uygulamalarını tüm katılımcılara tanıtma imkânı buluyor. Belediye tarafından ayrıca çocuklara spor sevgisi kazandırmak ve sporu eğlenceli hale getirmek amacıyla parkur kuruldu. Çocuklar, kurulan parkurda eğlenerek zaman geçiriyor.

ATIKLARDAN ELDE EDİLEN ENERJİYLE ÇİÇEKLER YETİŞİYOR

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin standında da atıklardan üretilen elektrik enerjisi kullanılarak yetişen seradaki çiçekler vatandaşlara dağıtılıyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin standında da atık tuvalet kağıdı rulolarının üzerine baykuş resimleri çizilmesiyle oluşturulan uygulamalar bulunuyor.

ATIK KARTONDAN ANKARA KALESİ MAKETİ

Sincan Belediyesi’nin standı da ÇEVREFEST’te yerini aldı. Temizlik amaçlı sirke ve solucan gübresinin tanıtıldığı stant, vatandaşların ilgi odağı oluyor. Altındağ Belediyesi stadında plastik, karton, elektronik, metal, cam, ahşap atıkların geri dönüştürülerek yapıldığı maketler yer alıyor. Stantta atık kartondan yapılan Ankara Kalesi maketi ise ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Ayrıca, Millet Bahçesi içerisinde yer alan Sıfır Atık Eğitim Merkezi’nde çocuklara ‘Sıfır Atık’ eğitimi veriliyor.