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Çevreci Beylikdüzü'ne 'sıfır atık' belgesi

GÜNDEM 10.01.2023, 16:55
Çevreci Beylikdüzü'ne 'sıfır atık' belgesi

Türkiye genelinde sayıları 500 bini bulan geri dönüşüm işçilerine umut ışığı olan “Sıfır Atık Sokak Toplayıcıları ve Atık Yönetim Merkezi Projesi”ni hayata geçiren Belediye, ilçe genelinde kurduğu Sıfır Atık Sistemi ile de “Sıfır Atık” belgesi almaya hak kazandı.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü’nde yaşayan tüm vatandaşların sürdürülebilir ve sağlıklı bir çevrede yaşamalarını sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, 2022 yılında da birçok önemli projeye imza attı.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün, bu kapsamda hayata geçirdiği projelerin başında gelen“Sıfır Atık Sokak Toplayıcıları ve Atık Yönetim Merkezi Projesi” Türkiye genelinde sayıları 500 bini bulan geri dönüşüm işçilerine umut ışığı oldu.

Türkiye’de bir ilk olarak hayata geçen ve Beylikdüzü’ndeki geri dönüşüm işçilerinin kayıt altına alındığı örnek projeyle kimlik kartı ve tahsis belgeleri teslim edilen işçilerin bir yandan hakları korunurken, diğer yandan toplanan atıkların kayıt altına alınarak belgelendirilmesi sağlandı. Sisteme kayıtlı 150 kişi 2022 yılında 920 bin 500 kilogram atığı kaynağında dönüştürdü. Proje, Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından düzenlenen, iyi uygulamaların ve projelerin ödüllendirildiği Altın Karınca Ödüllerinde ‘İklim Değişikliği ve Çevre Yönetimi’ ödülüne layık görüldü.

TONLARCA ATIK EKONOMİYE KAZANDIRILDI

Dereağzı Mahallesi’nde 6 bin 500 m2 alan üzerine mevzuatlara uygun kurulan ve 14 farklı atık türünün depolanabildiği 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi’nin yanı sıra cadde ve sokaklara konulan 14 Mobil Atık Getirme Merkezi, 200 geri dönüştürülebilir Atık Kumbarası, 200 Tekstil Kumbarası, 125 Cam Kumbarası ile 25 adet Atık İlaç Kumbarası ile atıklar ekonomiye kazandırıldı. Çalışmalar kapsamında 2022 yılında 2 bin 417,28 ton ambalaj atığı, 34 ton 335 kilogram bitkisel atık yağ, 1 ton 350 kilogram elektronik atık, 275 ton 120 kilogram madeni atık yağ, 1 ton 940 kilogram atık pil ve 2 ton 107 kilogram atık ilaç toplandı.

Sokak ve caddelere kurulan atık sisteminin yanı sıra 244 okul ve 32 kamu kurumuna yerleştirilen geri dönüşüm kutuları ile ilçe genelinde Sıfır Atık Sistemi kurularak Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazanıldı. 2022 yılında ayrıca havadaki görünmez olan katı partikülleri ve hava kirleticileri ölçmek amacıyla Mobil Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonu ilçeye kazandırıldı.

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