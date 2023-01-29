Çevre ve Şehircilik'ten 'doğaya atma' mesajı

Doğaya atılan her atığın çevreye kalıcı zararlar verdiğine vurgu yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından 'Atma!' adlı kısa film yayımladı.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından çevre konulu kısa film yayımladı.

"Doğaya atılan her atık çevremize kalıcı zararlar veriyor. Çevremizi korumak ve gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak için atıklarınızı geri dönüşüme atın" mesajının yer aldığı filmede, "Hem 'Ortak Evimiz Dünyamız'a hem de çocuklarımızın yarınlarına sahip çıkın" vurgusu yapıldı.

https://twitter.com/murat_kurum/status/1619617109386104832