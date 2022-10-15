Çevre toplantısına jetle gidiyorlar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Sıfır Atık Festivaline ‘’Reklam ve Tüketim Kültürü’’ konuşuldu. Selim Sırrı Paşa salonundaki özel oturumda akademisyen ve yazar Prof. Dr. Yavuz Odabaşı ile M.A.R.K.A. kurucusu Hulusi Derici bir araya geldi. Sohbet havasında geçen özel turumda konuşan Derici, ‘’Değişenleri kovalamaya çalışırken değişmeyenleri kaçırıyoruz’’ dedi.KOCAELİ (İGFA) - Programı moderatörlüğünü üstlenen Prof. Dr. Yavuz Odabaşı, konuğu M.A.R.K.A. kurucusu Hulusi Derici’ye ‘’Tüketim kararlarını hangi kararlara göre almalıyız, z kuşağı reklamını görüp kullandığı markanın önce kendisine sonra da dünyaya faydası olup olmadığına bakıyor mu’’ gibi sorular yöneltti. Odabaşı, çevre toplantısına özel jetleriyle giden iş adamları ve hayvan hakları için düzenlenen toplantılara kürk mantolarıyla gidenler var saptamasında bulundu.

TREND BEZİRGANLARI SEKTÖRÜN FALCISIDIR

‘’Değişenleri kovalamaya çalışırken değişmeyenleri kaçırıyoruz’’ diyen Derici ise insanın günlük alışkanları ve yaşam biçiminin aslında çok değişmediğini söyledi. ‘’İnsanın genleri küresel olarak değişmediği sürece insan, insan olarak kalmaya devam edecek. Kahramanlık da yapacak soytarılık da yapacak’’ diyen Derici. ‘’Geleceğin trendi şöyle olacak filan diyolar. Gelecekte ne olacağını göremezsiniz. Fütüristlere ben üfürist diyorum. Medya bize hevesleri pompalıyor. Trend bezirganları sektörlerin falcıları gibidir. Şu anda söylenen iklim krizi 100 yıldır var. Dünya nüfusu çok kalabalık azaltmak lazım diyorlar. İnsanları şehirlerde kutu gibi evlere soktular şimdi dünya nüfusu çok fazla diyorlar’’ ifadesini kullandı.

DAHA FAZLA TÜKET DAHA MUTLU OL

‘’İnsanlar doğal yaşasalardı iklime bir şey olmayacaktı. Şimdi de düzeltmeye çalışıyoruz’’ diyerek sözlerine devam eden Derici sözlerine şöyle devam etti; ‘’Çok şey değişmiş gibi gözükse de aslında hiçbir şey değişmiyor. İnsanlar yıllardır aynı şeyleri yaşıyor işe gidiyor, seviyor, bir hayat yaşıyor. İklim konusunda çok duyarlı olanlar 60 senedir Venedik batacak diyorlar hala battığı yok. Dünyada atıkları niye hala toplayamıyoruz. İnsanları korkuttuğunuz zaman insanların maskeyle dolaşmasına ilaçlar içmesine neden oluyorsunuz. Ben tüketimi seven bir insan değilim aldığım ürünleri uzun yıllar kullanırım. Daha fazla tüket daha mutlu ol daha lüks yaşa daha mutlu ol anlayışı pompalanıyor.’’

KUŞAKLAR AYNI ALETLER DEĞİŞİYOR

Son önemin moda tanımlaması Z kuşağına da değinen Derici, ‘’Z kuşağı filan diyorlar gençlik zaten isyandır, başkaldırıdır, statükoya meydan okumaktır. Kuşaklar arasında bir fark yok sadece kullandığı aletler değişiyor. İnsan özünde değişmiyor. Kullandığımız aletler değişiyor. Dedikodu kulaktan kulağa yapılırken şu anda internet üzerinden yapılıyor. Z kuşağı diye abartıyorlar. İnsanlar keşfetmeye devam edecekler. İnovasyon kelimesi çıkmadan önce de inovasyon vardı. İnovasyon ateşin bulunmasından bu yana var. Bir şeyler moda haline getiriliyor sonra unutuluyor. Biz var olanları birleştiriyoruz. Bilinen şeyler arasında bilinmedik birleşmeler kuruldukça keşifler devam edecek. Ozon tabakası parfümler nedeniyle deliniyor bunu icat eden de küresel çeteler. Sahtekarlık oyunu oynuyoruz’’ açıklamasını yaptı. Programın sonunda Odabaşı ile Derici’ye Sıfır Atık Festivaline uygun hediyeler takdim edildi.