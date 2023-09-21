Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği'nden 'dijital yeterlilik' hamlesi

Çevre, Şehircilik ve İkim Değişikliği Bakanlığı, “Plân Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik”te değişikliğe gitti. Değişiklikle, kaliteli, güvenli yapılaşmanın sağlanması ve yetkisiz imar planı yapımının önüne geçilmesi amacıyla plan müelliflerine karekodlu ‘Dijital Yeterlilik Belgesi’ verilecekANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca “Plân Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik”te yaptığı değişiklik, Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan değişiklikle, imar planı müelliflerine basılı plan yapım yeterlilik belgesi yerine, doğruluğu ve geçerliliği Bakanlıkça oluşturulan elektronik ortam ‘e-Plan Otomasyon Sistemi’ üzerinden teyit edilerek karekodlu ‘Dijital Belge’ verilecek.

Kaliteli ve güvenli yapılaşmanın sağlanması için plan müelliflerinin yeterliliklerinin tespiti, kayıt altına alınması ve yetkisiz plan yapımının önüne geçilmesi amacıyla düzenlenen Plan Yapımı Yeterlilik Belgesi ile ilgili olarak; bürokrasinin azaltılması ve dijital Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmalar tamamlanırken, belgenin doğruluğu ve geçerliliği ise karekod ile teyit edilebilecek. Çevre, Şehircilik ve İkim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, imar planının yapımını yüklenecek plan müelliflerinin dijital belge ile çalışmalarını yürütebileceğini bildirdi.

BÜROKRASİ AZALACAK

Yapılan değişiklik ile imar planlarında, yoğunluk artırmayan ve alan kullanım değişikliği öngörmeyen parsel ölçeğindeki değişiklikler ile maddi hataların düzeltilmesine yönelik değişiklikler için de plan yapım yeterlilik belge grubu şartı aranmayacak. Yayımlanan yönetmelikle beraber, plan müelliflerine verilecek yeterlilik belgesi; müellifin TC kimlik numarası, adı ve soyadı, çalışılan sektör gibi bilgilerin yanı sıra, hangi grupta plânlama işlerini üstlenebileceğini geçerlilik belgesini gösteren e-Plan Otomasyon Sistemi üzerinden üretilen ve doğruluğu teyit edilebilecek karekodlu bir ‘Dijital Belge’ye dönüştürüldü.