Çevre okuryazarı minikler ödüllendirildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla yürütülen Çevre Okuryazarı Yetiştirme Projesi kapsamında “Su Tasarrufu ve Kuraklık” modülünde birinci olan Sakarya Ortaokulu öğrencilerine başarı belgeleri ve hediyeleri takdim edildi.BURSA (İGFA) - Sakarya Ortaokulu’nda düzenlenen programa, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Arif Bayrak, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yunus Bulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Sezer, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Yıldız Odaman Cindoruk, Sakarya Ortaokulu Müdürü Erhan Şimşek, okul öğrencileri, öğretmenler ve veliler katıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla yürütülen Çevre Okuryazarı Yetiştirme Projesi kapsamında “Su Tasarrufu ve Kuraklık” modülünde birinci olan Sakarya Ortaokulu’nda eğitim gören öğrenciler başarı belgeleri ve hediyelerine kavuştu. Çocukların mutluluğu ve enerjisi karşısında duyduğu heyecanı belirterek söze başlayan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Arif Bayrak, “Alt yapıdan üst yapıya, kentsel dönüşümden çevre sorunlarına kadar her türlü konuyla ilgileniyoruz. Kadın kooperatiflerine, yaşlılarımıza ve gençlerimize destekler sağlıyoruz. Toplumun her kesiminin yanında olmaya çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak en büyük amacımız, gençlerimizin sporla, ilimle, bilimle, sanatla büyümesidir. İstifade edebileceğiniz ve sayıları giderek artan Gençlik merkezlerimizde, kütüphanelerimizde güvenli ve temiz bir ortamda çalışmalarınızı yapabilirsiniz. Kültür, sanat etkinliklerimizi mutlaka takip edin. Birçok sportif etkinlik ve olimpiyatlar da düzenliyoruz. Spor tesislerimizden de istifade etmelisiniz. Sizlerin proje ve fikirleri çok önemli, bizler her zaman yanınızdayız. Projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Dereceye giren öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum” dedi. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yunus Bulut, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile beraber Türkiye’ye örnek olacak çalışmalar yaptıklarını söyledi. Gençlerin çevreyi önemseyen çalışmalarıyla ümitli olduklarını belirten Bulut, derece alan okulu ve öğrencileri tebrik etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Sezer, üniversite düzeyinde bile düşünülmemiş bazı çalışmaların bu proje dahilinde Sakarya Ortaokulu’nda gördüğünü belirterek dereceye giren öğrencileri tebrik etti.

Projeye “Su Tasarrufu ve Kuraklık” modülünde katkı sağlayan Türkçe Öğretmeni Serap Aydın, insanların daha sağlıklı, daha güvenli bir çevrede doğadaki kaynakları koruyarak yaşamalarını amaç edinerek projeye başladıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından 5/G sınıfından projede yer alan öğrenciler, sahnede çevre duyarlılığı ile ilgili besteledikleri “Su gibi olsa her şey” adlı şarkıyı söyledi. Projede yer alan öğrencilere başarı belgeleri ve hediyeleri, Başkanvekili Arif Bayrak ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Program, proje kapsamında öğrencilerin hazırladıkları afiş ve eserlerden oluşan serginin gezilmesiyle sona erdi.