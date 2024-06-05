Çevre Günü’nde Talas’ta anlamlı kampanya

Talas Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde anlamlı bir kampanyaya imza atıyor.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından başlatılan kampanya ile bitkisel atık yağlar toplanarak ekonomiye kazandırılacak. Atık yağ getirmeyi teşvik etmek amacıyla da çeşitli hediyeler verilecek.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Yalçın, çevreye duyarlı bir belediye olduklarını her fırsatta gösterdiklerini dile getirerek, “5 Haziran Dünya Çevre Günü kutlu olsun. Daha yaşanabilir bir çevre için hepimize büyük görevler düşüyor. Talas Belediyesi olarak bu konuda önemli proje ve uygulamalara imza atıyoruz ve ödüller alıyoruz. Son olarak da 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında yarından itibaren bitkisel atık yağ toplama kampanyası başlatıyoruz. Tüm Talaslı hemşehrilerimizi kampanyamıza katılmaya davet ediyorum.” dedi.

DETERJAN, TEMİZLİK BEZİ, YÜZEY TEMİZLEYİCİ

Talas Belediyesi tarafından başlatılan kampanya ile 5 litre bitkisel atık yağ getirene 1 litre bulaşık deterjanı, 10 litre bitkisel atık yağ getirene 1 litre bitkisel yağ, 15 litre bitkisel atık yağ getirene 1 paket fotokopi kağıdı, 20 litre bitkisel atık yağ getirene 3 adet mikrofiber temizlik bezi ve 25 litre atık yağ getirene 5 litre yüzey temizleyici hediye edilecek.