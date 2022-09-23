CEV'den Endüstri 4.0 için iş birliği

Coşkunöz Eğitim Vakfı (CEV), Avrupa Birliği projesi ‘ADDress For Future’ ile geleceğin teknolojilerinden katmanlı üretime yönelik Avrupa çapında bir eğitim ve iş birliği platformu oluşturacak.BURSA (İGFA) - Meslekî ve teknik eğitim alanında global ölçekte öncü kuruluş olmayı misyon edinen Coşkunöz Eğitim Vakfı (CEV), Avrupa Birliği (AB) iş birliğiyle gerçekleştireceği ADDress For Future Projesini, Bursa’da düzenlediği basın toplantıyla tanıttı. Proje, AB “Erasmus + KA220 (Yetişkin Eğitiminde İş Birliği Ortaklıkları)” programı kapsamında alınan fonla gerçekleştirilecek.

Coşkunöz Holding ve Coşkunöz Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Oya Coşkunöz Aktaş, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, CEV’in 34 yılı aşkın zamandır nitelikli eğitim ve istihdama yönelik yürüttüğü faaliyetlere bir yenisini daha eklediğini ifade etti.

Sanayi üretiminde geleceğin en önemli teknolojilerinden olan ve 3 boyutlu yazıcılarla üretim yapılan katmanlı üretimi hem Türkiye’de hızlandırmak hem de Avrupa çapında ortak bir eğitim ve iş birliği platformu oluşturmak üzere ‘ADDress For Future’ projesini hayata geçirdiklerini anlatan Aktaş, katmanlı üretim teknolojisi; otomotivden medikale, makine üretiminden savunma ve havacılığa kadar pek çok sektörde kullanıldığını söyledi. Sanayinin dijital dönüşümüyle birlikte üç boyutlu yazıcı kullanabilen, katmanlı üretim mantığıyla düşünebilen nitelikli iş gücüne ihtiyaç her geçen gün daha fazla arttığına dikkati çeken Aktaş, "Bu amaçla 2021 yılında Katmanlı Üretim Eğitim ve Deneyim Merkezimizi (KÜME) açarak geleceğin mesleklerine yatırım yapmaya başladık. Şimdi de ‘ADDress For Future’ projesi ile katmanlı üretim teknolojilerinin benimsenmesini hızlandırmak istiyoruz” dedi.

CEV Müdürü Bige Tınmazsoy Susuzlu da, proje detaylarıyla ilgili bilgi verdi. Tınmazsoy Susuzlu, Vakıf olarak amacımız, finansal zorluk yaşayan bireylere, mesleklerinde bir adım öne çıkabilmeleri ve iş bulabilmeleri için ücretsiz fayda sağlamak olduğunu söyledi.

30 ay sürecek projede ortak müfredatla fırsatı olmayanlar da katmanlı üretim eğitimlerine dahil edilerek nitelikli eğitim almaları sağlanacağı kaydedildi.