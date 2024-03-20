Çetinler çetesi çökertildi! 109 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-15” operasyonlarında elebaşılığını Özay Çetin ve Mert Çetin’in yaptığı “Çetinler” olarak bilinen Organize Suç Örgütü çökertildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nun suç örgütlerine yönelik sürdürdüğü "Mahzen" operasyonlarının 15'incisi İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı düzenlendi.

Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde olduğu organize suç örgütü 109 şüpheli yakalandı.

Elebaşılığını Özay Çetin ve Mert Çetin'in yaptığı "Çetinler" olarak bilinen Organize Suç Örgütünün çökertildiği Mahzen-15 Operasyonu'nun ayrıntılarını, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Yerlikaya, "Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine, halkımızın huzurunu bozanlara hayatı dar edeceğiz" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1770312418276556938