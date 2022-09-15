Cephaneyi toprağa gömen PKK’ya bir darbe daha

Eren Abluka-7 operasyonu kapsamında terör örgütüne ait çok miktarda malzeme ele geçirildi.

ANKARA (İGFA) – Eren Abluka-7 Operasyonları kapsamında, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından nokta istihbaratına dayalı olarak, Hozat ilçesi kırsalında icra edilen operasyonda, toprağın altına gömülü vaziyette;

2 adet EYP düzeneği,

80 kg TNT ve plastik patlayıcı,

4 adet elektrikli fünye,

9 adet havan mühimmatı,

5 adet el bombası

ele geçirilmiştir.

Terörle Mücadele Operasyonlarına bölge halkımızın da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edecek.