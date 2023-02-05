Son Dakika

Cennet Vadisi Türkiye'ye ve dünyaya şifa oldu

GÜNDEM 05.02.2023, 13:12
Cennet Vadisi Türkiye'ye ve dünyaya şifa oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin 62 kilometrelik Sakarya Botanik Vadisi’nde yürüttüğü tıbbi aromatik ve şifalı bitki üretiminde 2022 yılında yaptığı hasatla Türkiye’ye ve dünyaya şifa kaynağı oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, tarımda öncü projeler üretmeye ve toprağı en verimli şekilde işlemeye devam ediyor.

Başkan Yüce’nin Türkiye’nin tarımsal kalkınmasına katkı sunmak için hayata geçirdiği vizyon proje olan Sakarya Botanik Vadisi’nde şifayla, bereketle dolu bir 2022 yılı geride kaldı. Yıl boyunca gerçekleştirilen hasatla elde edilen şifalı, lezzetli tıbbi aromatik bitkiler Türkiye’ye ve dünyaya sunuldu.

Büyükşehir, kuzey bölgesinde Karasu, Kocaali ve Kaynarca’yı kapsayan tek çizgi halindeki 62 kilometrelik üretim hattı üzerinde başlatılan ‘cennet vadisi’ olarak bilinen projede 12 aylık üretim raporunu açıkladı.

15 çeşit bitkinin üretildiği vadide 12 ayda toplamda yaklaşık 1 milyon 700 bin adet bitki hasat edilerek Sakarya’da, Türkiye genelinde ve dünyanın farklı ülkelerinde vatandaşla buluştu.

16 BİN 500 KİLOGRAM ÜRÜN HASADI

Yıllık hasat raporunda üretimin bu yıl lavanta, biberiye, ada çayı, kuşburnu, kedi otu, lemonverban ve kekik bitkileri üzerine yoğunlaştığı belirtildi. Buna göre toplamda 284 bin adet lavanta, 383 bin adet biberiye, 168 bin adet ada çayı, 81 bin adet kuşburnu, 537 bin adet kedi otu, 4 bin 800 adet lemonverbana ve 210 bin adet kekik üretimi yapıldığı raporda yer aldı. 2022 yılında cennet vadisinden yaklaşık 16 bin 500 kilogram ürün hasat edilmiş oldu.

YÜZDE 90’I İHRACAT

Bu ürünlerin %90’lık kısmı alım garantisi veren dünya genelindeki firmalara ihraç edilirken, ’luk kısmı ise Yüce’nin öncülük ettiği Şifa Evleri ofisleri için ayrıldı. Büyükşehir Belediyesi Laboratuvarı’nda özel ekip tarafından işlenen bu bitkiler  yağ, hidrosol, çay, sabun, kolonya, krem, mum ve losyona dönüştürüldü. 93 kalem ürün Büyükşehir’in e-ticaret sayfalarında ve ofislerinde en uygun fiyatla halka sunuldu. ISO 90001, ISO 22000 ve Helal Gıda Sertifikası’na sahip ürünler satışa sunulduktan kısa süre sonra tükendi.

Bu ürünler daha çok cilt sağlığını koruyucu özellikleri sebebiyle tercih ediliyor. Üretilen yağlar ise ‘inhaler’ yöntemiyle buhurdanlık kullanılarak solunum yolunu rahatlatıcı özelliğiyle ön plana çıkıyor. Bitki özlerinden üretilen doğal kremler ve sabunlar ise saç, cilt ve vücut bakımında 0 doğal olduğu için dikkat çekiyor. Koku, parfüm oil ürünleri de uçucu şekilde değerlendirilerek rahat bir uyku, berrak bir zihin oluşmasında doğal bir etki oluşturuyor.

ŞİFA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Türkiye’nin dört bir yanından firmalar ve vatandaşlar ürünlere yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Laboratuvarımızda kendi el emeğimizle 93 kalem ürüne dönüştürdüğümüz şifalı bitkilerimizi Şifa Evlerimizde satışa sunuyoruz. Üretim hacmimizi artırmak, daha fazla insana şifa olmak için gündüz-gece çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 21 51
2. Fenerbahçe 21 45
3. Başakşehir 21 40
4. Beşiktaş 21 39
5. A.Demirspor 21 38
6. Trabzonspor 21 38
7. Kayserispor 21 32
8. Konyaspor 21 27
9. Karagümrük 21 26
10. Gaziantep FK 22 25
11. Alanyaspor 22 26
12. Sivasspor 22 24
13. Antalyaspor 21 24
14. Ankaragücü 21 22
15. Kasımpaşa 21 22
16. Giresunspor 21 21
17. Hatayspor 20 20
18. İstanbulspor 22 19
19. Ümraniye 21 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 22 42
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Pendikspor 22 37
5. Rizespor 21 37
6. Keçiörengücü 21 37
7. Sakaryaspor 21 34
8. Bandırmaspor 21 34
9. Boluspor 22 34
10. Göztepe 21 30
11. Manisa FK 21 30
12. Adanaspor 22 25
13. Tuzlaspor 22 22
14. Altay 22 19
15. Erzurumspor 22 18
16. Altınordu 21 17
17. Denizlispor 22 16
18. Yeni Malatyaspor 22 17
19. Gençlerbirliği 21 13
Takımlar O P
1. Arsenal 20 50
2. M.City 20 45
3. M. United 21 42
4. Newcastle 21 40
5. Tottenham 21 36
6. Brighton 20 34
7. Brentford 21 33
8. Fulham 22 32
9. Chelsea 21 30
10. Liverpool 20 29
11. Aston Villa 21 28
12. Crystal Palace 21 24
13. Leicester City 21 21
14. Nottingham Forest 20 21
15. Wolves 21 20
16. West Ham United 21 19
17. Leeds United 19 18
18. Everton 21 18
19. Bournemouth 21 17
20. Southampton 21 15
Takımlar O P
1. Barcelona 19 50
2. Real Madrid 19 45
3. Real Sociedad 19 39
4. Atletico Madrid 20 35
5. Villarreal 20 31
6. Real Betis 20 31
7. Athletic Bilbao 20 29
8. Rayo Vallecano 19 29
9. Osasuna 20 29
10. Mallorca 19 25
11. Celta Vigo 20 23
12. Almeria 19 22
13. Girona 19 21
14. Sevilla 19 21
15. Espanyol 20 21
16. Valencia 19 20
17. Real Valladolid 19 20
18. Cadiz 20 19
19. Getafe 20 18
20. Elche 20 9