Cengiz Ergün'den Ferdi Zeyrek'e İZBAN yanıtı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, CHP’li Büyükşehir Adayı Ferdi Zeyrek’in açıkladığı İZBAN projesi ile Manisa’da 220 sondaj olduğu iddialarına zehir zemberek sözlerle yanıt verdi.MANİSA (İGFA) - CHP’li Zeyrek’in açıkladığı İZBAN projesine göndermede bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, CHP adayı Ferdi Zeyrek’i açıkladığı projeleri üzerinden eleştirdi. Başkan Ergün; “Geçen gün yine bir proje hazırlamış. Güleceğim tuttu. Aklıma geldikçe gülüyorum. Açıklamış. Sekiz Havuzunun önünden bindirip, İzmir’e havalimanına 15 dakikada götürecekmiş. Şaka mısın sen ya? Sen İZBAN’ın ne olduğunu biliyor musun? Önce onu soruyorum sana. Halkapınar’dan binip, Karşıyaka’ya ne kadar sürede gittiğini öğren bir? İkincisi bu İZBAN projesi senin projen olamaz. Oraya gidecek hattı Devlet Demir Yollarıyla ortaklaşa çalışarak hayata geçirmek lazım. Sen Devlet Demir Yollarına gidip, bununla ilgili fizibilite raporunu aldın mı Ferdi Bey? Aldın mı, konuştun mu? Hayalleri alıyor, hayalleri. Hayalleri satıyor” dedi.

MANİSA’DA 2.200’ÜN ÜZERİNDE SONDAJ VAR

Sondaj açıklaması üzerinden de Zeyrek’e yüklenen Başkan Ergün, “Turgutlu’da bir açıklama daha yapmış. 220 tane sondaj var demiş Manisa’da. Ayda yalnızca 50-60 milyon lira çalışan sondajlara verdiğimiz elektrik parası. Manisa’nın tamamında sondaj sayısından bile haberi yok. 2.200’ün üzerinde sondaj var Manisa’da. 220 tane sondaj var diyor. Bir sıfır gitmiş yani. Şaka gibi ya. Varsın söylesin. Yalan o kadar çok ruhlarına işlemiş ki, gözleri var görmüyorlar.

Allah’a çok şükür vatandaşlarım beni 3 defa bu makama seçtiler. Hakkımızda her şey hayırlısı. Çiğ yemedik, çiğ süt içmedik. Bu vatanda, bu şehirde büyüdük, bu şehirde kazandık, bu şehirde yatırımlarımızı yaptık, bu şehirde nefes alıyor, bu şehrin suyunu içiyoruz. Allah da bizi bu şehirde inşallah Çatal’a götürsün. Ne diyeyim? Kirli siyaset maalesef birilerinin içine işlemiş. Sonuç itibarıyla ben yine vatandaşlarıma güveniyorum. Biz, hizmet adamıyız. Biz, hizmet etmek için geldik. Hizmetlerimiz ortada, bunu anlatmama gerek yok! O açıdan dün neysek bugün de O’yuz. Yarın da aynı olacağız.