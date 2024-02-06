Cemal Kütahya ve ailesi kabri başında anıldı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde Hatay Antakya'da hayatını kaybeden A Milli Erkek Hentbol Takımı ve Plaj Hentbolu Milli Takımı Kaptanı Cemal Kütahya oğlu Çınar ile eşi Pelin Kütahya'yı anmak üzere, Kütahya'nın Konya Kurtuluş Mezarlığı’nda bulunan kabri başında tören düzenlendi.KONYA (İGFA) - Törene, THF Başkanı Uğur Kılıç, A Milli Erkek Takımı'ndan Sorumlu Asbaşkan Salim Öztürk, Yönetim Kurulu üyeleri Gökhan Göktaş, Adem Altunsoy, Ediz Erkovan, THF Genel Koordinatörü Zeki Pehlivan, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin, Konya BBSK Başkanı Mustafa Akdemir, Konya BBSK Sporcuları, Cemal Kütahya'nın ailesi ve sevenleri, takım arkadaşları ile THF yetkilileri katıldı.

Törende konuşan Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, "Çok büyük bir felaket yaşadık. Depremde hayatını kaybeden herkese Allah'tan rahmet diliyorum. Bizim de hentbol ailesi olarak çok canımız yandı. Burada defnettiğimiz kaptanımız Cemal Kütahya, oğlu Çınar, eşi Pelin, Kayınvalidesi ve yine bugün Adana'da anması yapılan Metin Muhacir ağabeyimiz ve eşi depremdeki kayıplarımız. Bir müsabaka dönemi içerisindeyken onları kaybettik. Cemal çok yürekli, güçlü, mücadeleyi hiç bırakmayan vatansever bir sporcuydu. Onu çok sevdik. Aynı takımda olmaktan hep gurur duyduk. Ailesi için de benim için de çok zor. Allah'tan rahmet diliyorum. Yanında sevdikleri. Bizler burada Onu hep anacağız. Hep yüreğimizde olacak. Cemal Kütahya Kan Merkezi ile, Cemal Kütahya Ormanı ile hentbolcuların Cemal ağabeyi olarak adı yaşamaya hep devam edecek. Mekanı cennet olsun."

Cemal Kütahya hakkında:

12 Haziran 1990 tarihinde doğan Cemal Kütahya, 2022'de Konya'da düzenlenen ve ikinci olarak tamamladığı İslami Dayanışma Oyunları'nda A Milli Hentbol Takımı’nın kaptanlığını yapmıştı. Aynı zamanda da Plaj Hentbolu Milli Takımı'nda da kaptan olarak görev yapan Kütahya, 2019 ve 2021 BH ECh'da gol kralı olmuştu. Kütahya toplamda salon ve plaj hentbolunda 150'den fazla milli forma giymişti. Kütahya, 2015 yılında İtalya’nın Pescara şehrinde düzenlenen Akdeniz Plaj Oyunları’nda üçüncü olan Plaj Hentbol Milli Takım kadrosunda yer almıştı. Cemal Kütahya, beden öğretmeniydi.

Cemal Kütahya son olarak Özel Vefakent Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde forma giyiyordu ve takımı ligde namağlup olarak lider durumdaydı.

Hentbola Antalya Akdeniz Üniversitesi’nde başlayan Kütahya, Ankara İl Özel İdare, İstanbul Yeditepespor, Ankaraspor, Antalyaspor, Beykoz Belediyesi, Katar’da Al-Shamal, Romanya’da Bükreş Suceava takımlarında oynadı. Al-Shamal takımı ile 2020 Arap Şampiyonlar Ligi’nde şampiyonluk yaşamıştı.

Türkiye’yi derin üzüntüye boğan Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketinde Hatay Antakya’da yaşadığı Rönesans Residance'taki evinde enkaz altında kalan Cemal Kütahya; 5 yaşındaki oğlu Çınar Kütahya, eşi Pelin Kütahya ve kayınvalidesi Nurten Mutlu ile birlikte hayatını kaybetti.