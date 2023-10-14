Çekmeköy-Sancaktepe -Sultanbeyli metro hattı kazıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yapımı durdurulmuş halde 2019’da yüzde 4 seviyesinde devraldığı Çekmeköy-Sancaktepe -Sultanbeyli metro hattında kazı çalışmalarını tamamladı.İSTANBUL (İGFA) - Ana hat kazılarını tamamlayan tünel kazı makineleri (TBM) düzenlenen törenle gün yüzüne çıktı. Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, görev süresini İstanbul’u geleceğe hazırlayan bir dönem olarak gördüğünü belirterek, “2024’ün, 2029’un ve 2034’ün hazırlayıcısı bir temel olarak gördük. Yani aslında biz İstanbul'un 2050 vizyonuna koşarken önündeki o aşamaların her birinin nasıl olması gerektiğini, hangi hedeflere koşması gerektiğini temelini atar bir pozisyonda olduk. Onun için bugünden 2036 Olimpiyatlarına ev sahipliği yapmak istiyoruz diyoruz” dedi.

Yol arkadaşlarına ‘Geleceğinize uzun menzille bakın” diyen İmamoğlu,” Yarına, bir ay sonraya, 6 ay sonraya, üç sene sonrayı değil, 5-10-15 yıl sonraya bakarak planlamalarınızı ve ideallerinizi gözden geçirin ve yenileyin. Biz yolumuza ve önümüze bu gözle bakıyoruz. Bu bağlamda bizimle yol yürüyen bütün arkadaşlarımı silkinmeye, dirilmeye ve geleceğe de bu gözle bakmaya davet ediyorum. Önümüzdeki hedefler büyüktür. Geçmişteki eksiklerimizden, hatalarımızdan ders çıkaracağız. Daha iyiyi, daha güzeli, daha güçlü yapacak bir yolculuğu hep beraber yapacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.