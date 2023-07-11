ÇEKAD: İnsanca yaşamak bizim de hakkımız

Kısa adı ÇEKAD olan Çağdaş Emekli Kadınlar Derneği, emeklilerin de insanca yaşamaya hakkı olduğu, en azından memura ve asgari ücretliye yapılan zam oranında emekliye de zam yapılması istendi.ANKARA (İGFA) - Çağdaş Emekli Kadınlar Derneği (ÇEKAD) Başkanı Emel Denizaslanı, Türkiye genelinde 8 milyon 615 bin işçi emeklisi, 2 milyon 718 bin esnaf emeklisi ve 2 milyon 389 bin memur emeklisi olmak üzere toplam 13 milyon 722 bin kişi, 1 milyon300 bin EYT nin de eklenmesiyle 15 milyon 22 bin kişi emekli maaşı aldığını anımsattı.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Haziran 2023'e ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerine göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 10 bin 373 TL'ye, yoksulluk sınırı 33 bin 788 TL'ye yükseldiğne dikkati çeken Başkan Denizaslanı, "Son 20 yıldır asgari ücretle ve taşeronla çalışmak zorunda kalanlar, bir konut edinemedikleri gibi emekli ikramiyeleriyle de başını sokacak bir konut alamıyorlar" dedi.

İNSANCA YAŞAMAK BİZİM DE HAKKIMIZ

Son aylarda başta konut kiraları olmak üzeri gıda fiyatlarında astronomik oranda artış olduğuna dikkat çeken ÇEKAD Başkanı Denizaslanı, “Kiraların fahiş fiyatlara, bir kilo etin 500, peynirin 300 liraya satıldığın emeklilerin açlık sınırının altındaki gelirleri ev kirası ve beslenmeye doğal olarak yetmiyor. Bir insanın 3 öğün karnını doyurması, yılda bir defa tatil yapması, sağlıklı koşulları olan bir konutta yaşayabilmesi, arada bir dışarıda çay veya kahve içebilmesi, üstüne başına bir şey alabilmesi lüks değil insanca yaşama hakkıdır. Asgari ücret, asgari geçim şartları belirliyor ise, yıllarını çalışarak geçirip emeklilik hakkını kazanmış olanlar için de en az asgari ücret şarttır" diye konuştu.