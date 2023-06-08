Rize Valiliği öncülüğünde Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen "Çay Sokağı" projesinde çaylar yuva olacak.RİZE (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilin etkilendiği depremin ilk anından itibaren seferber olan Rize’de hayata geçirilen “Çay Sokağı” projesi büyük ilgi görüyor.

Rize Valiliği'nin öncülüğünde başlatılan “Çay Sokağı” projesi kapsamında yaş çay sezonu boyunca çay müstahsillerinden ve hayırsever vatandaşlar tarafından yapılacak yaş çay ve nakdi yardımlarla deprem bölgesinde kalıcı konutlar inşa edilecek.

FİLİZLENEN ÇAYLAR “YUVA” OLSUN…

“Filizlenen Çaylar Yuva Olsun” sloganı ile hayata geçirilen “Çay Sokağı” projesine çay üreticilileri büyük destek verirken deprem bölgesindeki vatandaşlar da başlatılan bu projeyi büyük bir sevinçle karşıladı.

Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun illerimizi kapsayan ve 200 binin üzerinde çay üreticimizin olduğu bölgemizde çayını satmak üzere çay alım yerine gelen müstahsiller çay eksperlerinden kapsamlı ve detaylı bilgilere ulaşabilecek, çay eksperlerinin yönlendirmeleri doğrultusunda bağışlarını yaparak “Çay Sokağı” projesine katkıda bulunabilecek.

Ayrıca çay üreticisi olmayan ancak “Çay Sokağı” projesine destek sunma isteğinde olan vatandaşlarımızda nakdi yardımlarla projeye destek verebilecekler.

https://twitter.com/TurkiyeninCayi/status/1666726272527917061