Çayırova’ya 4,5 yılda 3,5 milyar TL yatırım

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, bugün gerçekleştirdiği ‘Dolu Dolu 4,5 Yıl’ toplantısında, Çayırova’ya 4,5 yıl boyunca yaklaşık 3,5 milyar TL’lik yatırım kazandırdıklarını açıkladı.KOCAELİ (İGFA) - ‘Şehrimizi İmar Geleceğimiz İnşa Ediyoruz’ sloganıyla göreve geldiği günden bu yana Çayırova için eser ve hizmet üreten Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, bugün 4,5 yıllık görev süresi boyunca ilçeye kazandırdığı yatırımları kamuoyuna tanıttı.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ‘Dolu Dolu 4,5 Yıl’ toplantısına AK Parti MKYK Üyesi İlyas Şeker, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Cemil Yaman ve Veysel Tipioğlu, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, siyasi partilerin ilçe başkanları, il ve ilçe yöneticileri, ilçe protokolü, STK temsilcileri, muhtarlar, basın mensupları ve Çayırovalılar katılım sağladı.

TOPLAMDA 171 ESER VE HİZMET

Sunumu gerçekleştirmek üzere kürsüye çıkan Başkan Çiftçi, ilk olarak Filistin’de yaşanan insanlık dışı saldırıları kınadığını belirtti. Başkan Çiftçi, konuşmasının devamında salonda bulunan misafirlerin Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı ve Çayırova’ya hükümet Büyükşehir ve Çayırova Belediyesi olarak birçok çalışmayı tamamladıklarını belirtti. İnşa, imar ve ihya başlıkları altında Çayırova’ya toplamda 171 eser ve hizmet kazandırdıklarını ve bu çalışmaların 150’sini hayata geçirdiklerini belirten Bünyamin Çiftçi, şunları dile getirdi;

GURUR VE ONUR DOLU 4,5 YIL

“Çayırova sevdası ile çıktığımız hizmet yolculuğumuzda gurur ve onur dolu 4,5 yılı geride bıraktık. Hayaller kurarak başlattığımız hizmet serüvenimizi, gururla anlatacağımız, başarılarla dolu hikayeyle sürdürmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Halkımızın taleplerini, şehrimizin ihtiyacı olan projeleri inşa ettik. Şehrimizin kronik sorunlarına çözüm olacak ve kentimiz için olmazsa olmaz eserleri ilçemize kazandırdık. Görev süremiz içinde karşılaştığımız zorluklara rağmen Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır, Çayırova’mızı Türkiye Yüzyılı’na hazırlayan, kentimize değer ve kimlik katan projeler inşa ettik.

YENİ YAŞAM ALANLARI

Şehrimizde gerçekleştirdiğimiz imar çalışmalarıyla, kentimizin altyapı ve üstyapısını güçlendirdik. Halkımızın nefes alacağı, yeni yeşil ve yaşam alanları kazandırdık. Altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla vatandaşlarımızın yaşam konforunu arttırdık. Yeni atılım ve yatırımlarla spor altyapımızı güçlendirdik.

İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla halkımızın hizmetkarı olduk. Canlı odaklı, insanı merkeze alan, çocuklarımızı ve gençlerimizi kuşatan hizmet ve eserlere imza attık. Kentimizi imar ve inşa ederken, insanlarımızı ihmal etmedik. Mimar Turgut Cansever’in dediği gibi, ‘Şehri imar ederken, nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil imar ettiğiniz şehri tahrip eder.’ En doğru yatırım eğitime ve çocuklarımıza yapılan yatırım, anlayışıyla çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Çocuk kulüplerinde verdiğimiz okul öncesi nitelikli eğitimle ailelerimizin yükünü aldık.