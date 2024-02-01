Çayırova’da Şubat meclisi tamamlandı

Çayırova Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Kültür Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda 5 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova’da Şubat ayı olağan meclis toplantısı bugün gerçekleştirildi. Belediye Kültür Salonu’nda yapılan meclis toplantısına, Çayırova Belediye Başkan Yardımcısı Sadettin Arıkboğa başkanlık yaptı. Toplantıda 5 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Bir önceki meclise ait kararların okunarak kabul edilmesiyle başlayan Şubat ayı meclis toplantısında gündemin birinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci gündem maddeleri oy birliği ile kabul edildi. İkinci gündem maddesi ise oy çokluğu ile kabul gördü. Öte yandan Mart ayı meclis toplantısının 5 Mart Salı Günü saat 15.00’da Belediye Kültür Salonu’nda yapılması oy birliği ile kabul edildi.