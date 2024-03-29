Çayırova’da Sıfır Atık Yaşam Sokağı kuruldu

Sıfır Atık çalışmalarıyla bugüne kadar takdir toplayan Çayırova Belediyesi, ilçede bir ilke daha imza attı. Özgürlük Mahallesi 243/3 Sokak’ta pilot uygulama olarak Sıfır Atık Yaşam Sokağı kuruldu.KCOAELİ (İGFA) - Gerçekleştirdiği sıfır atık çalışmalarıyla alkış alan ve hem ilçeye hem de belediyeye Sıfır Atık Belgesi kazandıran Çayırova Belediyesi, gelecek nesillerin sıfır atık konusunda daha duyarlı ve daha bilinçli yetişmesi için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Çayırova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, pilot bir uygulamayı devreye aldı ve Çayırova’da bir ilke imza attı. Özgürlük Mahallesi’nde yer alan 243/3 Sokak’ta yapılan pilot uygulama sonrasında bu sokak Sıfır Atık Yaşam Sokağı olarak belirlendi. Sokak sakinleri ve Çayırova Belediyesi’nin iş birliği ile oluşturulan ‘Sıfır Atık Yaşam Sokağı’nda atıklardan oluşturulan saksılar ve ağaç süsleri renkli görüntüler oluşturdu. Çayırova Belediyesi ekiplerince boyanan ve süslenen sokakta lastik, sürahi, bot, palet, küvet kabini, klozet vb. ürünler, mahalle sakinlerince saksı olarak kullanıldı. Ayrıca sokakta yer alan ağaçlar da süslenerek çok güzel bir görüntü elde edildi.

ÇİFTÇİ, SOKAK SAKİNLERİNİ ZİYARET ETTİ

Oluşturulan Sıfır Atık Yaşam Sokağı’nı inceleyen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, çalışmalarından ve çevreye karşı duyarlı davranışlarından ötürü mahalle sakinlerinin tümüne teşekkür ederken, bu çalışmanın yaygınlaşması adına gayret göstereceklerini de belirtti. Sıfır Atık Yaşam Sokağı önünde yer alan Mobil Atık Getirme Merkezi ve Eğitim Aracı da mahalledeki miniklere sıfır atık eğitimi verdi. Sokak sakinlerini ziyaret eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, hane sakinlerine Bokaşi Kompost Saksısı ve File Tohumlu kart hediye etti. Sıfır Atık Yaşam Sokağı’nda yer alan evlerden düzenli olarak atıklar toplanarak, geri dönüşüme kazandırılacak. Yapılan bu çalışmanın tüm Çayırova’ya örnek olarak ilçe geneline yaygınlaşmasını amaçlayan ekipler, sıfır atık noktasında yapılan bu güzel çalışmanın ilçe genelinde süreklilik göstermesine gayret edecek.

“EN BÜYÜK MİRAS, TEMİZ BİR ÇEVREDİR”

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miras, temiz bir çevredir. Çevreye duyarlı ve bilinçli nesillerin yetişmesi amacıyla komşularımızla birlikte Özgürlük Mahallemizde pilot uygulama olarak kurduğumuz ‘Sıfır Atık Yaşam Sokağı’ ilçemize hayırlı olsun” dedi.