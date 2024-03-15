Çayırova’da ibadethaneler temizleniyor
Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelindeki ibadethanelerde gerçekleştirdikleri temizlik çalışmalarını Ramazan ayında da sürdürüyor.KOCAELİ
Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelindeki ibadethanelerde gerçekleştirdikleri temizlik çalışmalarını Ramazan ayında da sürdürüyor.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediyesi, ilçe genelindeki ibadethanelerde temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yapılan program ve gelen talepler çerçevesinde düzenli olarak ilçe genelindeki ibadethanelere giderek, buralarda yaptıkları temizlik çalışmasıyla ilçe sakinlerinin daha rahat ve temiz ortamda ibadet etmesi sağlanıyor. Ekipmanlarıyla ibadethanelere giderek, detaylı temizlik işlemi gerçekleştiriyor. İçinde bulunduğumuz Ramazan ayı boyunca da ibadethanelerde temizlik çalışmalarını sürdüren Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, hem bu mübarek ayda hem de yıl boyunca ibadethanelerdeki temizlik çalışmalarının devam edeceğinin altını çizdi.
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|1. Arsenal
|28
|64
|2. Liverpool
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|64
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|63
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|28
|55
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|47
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|35
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|21
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|62
|3. Barcelona
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|42
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