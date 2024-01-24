Çayırova zabıtasından fırınlara denetim

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçede yer alan fırınlarda düzenli aralıklarla denetim gerçekleştiriyor.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı denetim ekibi, ilçedeki vatandaşların sağlığı ve güvenli gıdaya ulaşması için denetimlerini aksatmadan sürdürüyor.

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda ilçe genelindeki fırınları denetledi. Düzenli aralıklarla devam eden denetimler kapsamında ilçede ekmek üretimi yapan fırınlarda kontroller gerçekleştiriliyor. Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerde, fırınlardaki üretim ve depolama alanında hijyen kontrolü gerçekleştirirken, üretilen ekmeklerin belirlenen gramajlara uygun olup olmadığını da kontrol ediyor. Fırınların üretim, ruhsat ve hijyen belgelerini de kontrol eden Zabıta ekipleri, tespit edilen aksaklık varsa, ilgili uyarılar fırınlara belirterek tutanak işlemi gerçekleştiriyor.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Fırınlarda gerçekleştirilen denetim sonrasında, ilçe sakinlerinin güvenli ve hijyenik unlu mamullerine ulaşmasını sağlayan Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki gıda satış noktalarında denetimlerine aralıksız devam edeceklerini dile getirirken, vatandaşların ilgili konularda şikayetleri oluşması durumunda belediyenin 0 (535) 665 40 40 numaralı Whatsapp Çözüm Hattı’na bildirmelerini istedi.