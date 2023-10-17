Çayırova Zabıtası pazarlarda sıkı denetimde

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçede bulunan semt pazarlarında denetim gerçekleştiriyor.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova zabıtası, semt pazarı denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçede bulunan açık ve kapalı semt pazarlarında yaptıkları denetimlerle, pazarlarla oluşabilecek aksaklıkların önüne geçerken, bir yandan da Çayırovalı vatandaşların talep ve şikayetlerini dinliyor. Pazar alanlarında gün boyunca denetim turu yapan ekipler, birçok konu başlığı üzerinden pazar tezgahlarının kontrolünü gerçekleştiriyor.

TALEP VE ŞİKAYETLER DİNLENİYOR

Bugün Cumhuriyet Mahallesi’nde yer alan Çayırova Belediyesi Kapalı Semt Pazarı alanında denetim gerçekleştiren Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tezgahlarda fiyat etiketlerinin görünür olmasına, pazar tezgahlarının kurallara ve pazar yerlerine uygun açılmasına, gürültü kurallarına riayet edilmesini kontrol ederken, vatandaşlardan gelen şikayet ve talepleri dinliyor