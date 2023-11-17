Çayırova Zabıtası'ndan market denetimleri

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelinde gerçekleştirdikleri market denetimlerine aralıksız bir şekilde devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Zabıtası, market denetimlerine ara vermeden devam ediyor.. İlçede bulunan tüm marketlerde denetimlerini sıklaştıran ekipler, denetim uygulaması gerçekleştirdikleri yerlerde raf ile kasa fiyatı ile işletme ruhsatı kontrolü yapıyor.

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, girdikleri markette belirlenen kalemlerde ürünlerin raf fiyatlarına baktıktan sonra, kasadaki fiyatlarla karşılaştırıyor. Aynı zamanda marketlerin işletme ruhsatlarındaki bilgilerde incelemeye alınıyor.

FİYAT FARKININ ÖNÜNE GEÇİLMESİ AMAÇLANIYOR

Fiş ve ruhsat denetimlerinin ardından tespit edilen aksaklık varsa, ilgili uyarılar ve tutanak işlemleri yapılıyor. Düzenli aralıklarla gerçekleştirilen denetimler sayesinde raf ile kasa fiyatları arasında oluşabilecek farklılıkların önüne geçilmesi ve Çayırovalı tüketicilerin korunması amaçlanıyor.

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ilgili konularda şikayetleri oluşması durumunda belediyenin 0 (535) 665 40 40 numaralı Whatsapp Çözüm Hattı’na bildirmelerini istedi.