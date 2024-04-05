Çayırova Zabıtası'ndan bayram öncesi denetim

Kocaeli'de Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Ramazan Bayramı öncesinde ilçede tatlı satışı yapan yerleri denetledi.KOCAELİ (İGFA) - Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerine hız kazandırdı.

Çayırova halkının sağlığı ve tüketici haklarının korunması için düzenli aralıklarla denetim gerçekleştiren Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son olarak Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü ekipleriyle birlikte ilçedeki tatlıcıları denetledi. Ramazan Bayramı öncesinde ilçe sakinlerinin yoğun olarak alışveriş yaptığı yerler arasında bulunan tatlıcıları denetleyen ekipler, ürünlerin gramajı, son kullanma tarihleri ve fiyat etiketlerini inceledi. Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü ekipleriyle birlikte denetim yapılacak işletmelere giden Çayırova Zabıtası, vatandaşların güvenli ve sağlıklı bir alışveriş deneyimi yaşamalarını sağlamak için denetimlerin süreceğini açıkladı.

BİRÇOK KONTROL GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İş yerlerinde fiyat etiket kontrolü, hijyen kontrolü, gramaj kontrolü, ruhsat ve hijyen belgesi kontrolü ile tartı kontrolü gerçekleştirin Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, denetlenen yerlerde personellere de uyulması gereken kurallara ilişkin bilgi verdi. Yapılan denetimler sonrasında sorun fark edilen noktalarda gerekli uyarılar yapılırken, İl Ticaret Müdürlüğü ve Çayırova Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yürütülen bu çalışmanın düzenli aralıklarla devam edeceğini belirtti.