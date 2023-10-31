Çayırova Spor Lisesi’nin temeli atıldı

Çayırova’ya kimlik kazandıracak vizyon projeler arasında yer alan Çayırova Spor Lisesi’nin temeli, bugün gerçekleşen törenle atıldı.KOCAELİ (İGFA) - Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışacak örnek bir proje olan Çayırova Spor Lisesi’nin temeli, bugün düzenlenen törenle atıldı.

Çayırova Belediyesi’nin öncülüğünde Ekol Lojistik Firması tarafından ilçeye kazandırılacak ve Çayırova’nın marka değerini yükseltecek vizyon projenin temel atma törenine Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Ekol Lojistik ve Ekol Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Musul, Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç, siyasi partilerin ilçe başkanları ve protokol üyeleri katılım sağladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan temel atma töreninde söz alan Ekol Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Musul, “Sevgili belediye başkanımız bizlere bir projeyle geldi. Bölgede bu kadar yatırımı olan bir kurumun, bu bölgeye de eğitim konusunda bir yatırım yapması gerektiğini söyledi ve kendisine de bundan gurur duyacağımızı söyledik. Yapılacak proje bölgemizde örnek bir çalışma olacak” dedi.

“ÇABAMIZ ÇOCUKLARIMIZ İÇİN”

Temel atma töreninde bir konuşma gerçekleştiren Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Akmenşen ise, “Bu yatırımların bizler için önemli değerleri var. İnşallah seneye açılışını yapacağız. Sağ olsun belediye başkanımızın hayırseverimizi bu işe yüreklendirmesi bizim için çok değerli. Derdimiz, katkımız ve çabamız çocuklarımız için. Bu çalışma da hem ilimize hem de ilçemize örnek olacak. Ben katkılarından ötürü Ekol ailesine ve Bünyamin Çiftçi başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.