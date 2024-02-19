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Çayırova Millet Bahçesi ortaya çıkıyor

GÜNDEM 19.02.2024, 13:36
Çayırova Millet Bahçesi ortaya çıkıyor

Büyükşehir’in inşa ettiği Çayırova Millet Bahçesi hizmete girmek için gün sayıyor. Yüzde 87’si tamamlanan proje daha yaşanabilir bir çevre sunmayı hedefliyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’ye nefes aldıran ‘Millet Bahçesi’ projeleriyle yeşil alan sayısını her geçen gün artıran Büyükşehir Belediyesi, hayata ve insana dokunan hizmetlerinde sınır tanımıyor.  Bu bağlamda Büyükşehir, 7’den 70’e herkesin doğayla buluşup, keyifli vakit geçireceği millet bahçelerinin bir yenisini Çayırova ilçesine kazandırıyor. Daha önce Cumhuriyet Mahallesi’ne 33 bin metrekare büyüklüğünde dev bir park inşa ederek bölgede yaşayan vatandaşların memnuniyetini kazanan Büyükşehir, Akse Mahallesi’nde devam eden Millet Bahçesi projesiyle Çayırova’nın gelişimine katkı sunacak.

İLERLEME ORANI YÜZDE 87

Şehre değer katan vizyon projelerine her geçen gün yenilerini ekleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Millet Bahçelerini çok önemsiyor. Bu doğrultuda yeni Millet Bahçeleri inşa eden Büyükşehir, Çayırova’daki projede yüzde 87 seviyesine geldi. 70 bin metrekare alanda hizmete girecek Çayırova Millet Bahçesi, tüm sosyal donatılarıyla bölgenin en vazgeçilmez yeşil alanlarından birine sahip olacak.

40 DÖNÜME ÇİM SERİMİ

Son yapılan imalatlar ile iyice kendini gösteren Çayırova Millet Bahçesi, yeşiliyle ön plana çıkacak. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın idaresinde devam eden çalışmalarda şu ana kadar 15 dönüme çim serimi yapıldı. Ekipler 25 dönümü daha çimle kaplayacak. Böylece 70 bin metrekarelik alana sahip Çayırova Millet Bahçesi’nin 40 bin metrekaresi yeşil alan olarak vatandaşın hizmetine sunulacak. İş dahilinde Millet Kıraathanesi binasında mobilyaların montajına geçen ekipler, önümüzdeki günlerde lavabo, klozet ve musluk gibi yapılarda kullanılan ürünlerin genel adı olan vitrifiyelerin montajını yapacak.

ÇEVRE DUVARLARI TAMAM

Bir yandan elektrik direklerinin montajının devam ettiği, diğer bir yandan giriş kapılarının kaplamalarının başladığı projede şu an binalardaki elektrik ve mekanik tesisatı tamamlanmaya çalışılıyor. Çevre duvarlarını tamamlayan ve farklı türlerde bin 500 adet yeni ağacın dikimini gerçekleştiren ekipler, diğer imalatları da eş zamanlı olarak yerine getiriyor.

FUTBOL VE BASKETBOL SAHALARI

Çayırova Millet Bahçesi projesinde 125 metrekare giriş meydanı, 2 bin metre yürüyüş yolu, 700 metre bisiklet yolu, bin 740 metrekare çocuk oyun alanları, bin 200 metrekare kaykay pisti, 250 metrekare gül bahçesi, 2 bin metrekare piknik alanı, 55 bin metrekare yeşil alan, fitness alanı, futbol ve basketbol sahaları yer alacak. 

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