Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde inşasına devam edilen Millet Bahçesi, tamamlandığında bölgede yaşayan vatandaşların hayatına değer katacakKOCAELİ (İGFA) - Şehirde yaşayan insanları her geçen gün daha çok yeşil alan ile buluşturan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, il genelinde millet bahçelerinin sayısını arttırıyor. Bu kapsamda Çayırova ilçesinde yapımına devam edilen ve toplamda 70 bin metre kare alana sahip “Çayırova Millet Bahçesi” bölgeye değer katacak.

YAPILARIN KABA İNŞAATI BİTMEK ÜZERE

İnşa edildiği bölgedeki vatandaşların hayatına değer katacak olan Çayırova Millet Bahçesinde, inşasına devam edilen yapıların kaba inşaatının bitirilme aşamasına geldi. Taş duvar imalatının yüzde 50’si tamamlanırken kaykay pistinin ünitelerinin montajına devem ediliyor.

MİLLET KIRAATHANESİ, KAFETERYA, SPOR TESİSİ

Çayırova ilçesinin Akse Mahallesinde inşa edilen millet bahçesi içerisine bin 140 metrekare millet kıraathanesi, 410 metrekare kafeterya, 182 metrekare mescit, 120 metrekare spor tesisi, 54 metrekare WC ve 10 metrekare büfe gibi yapılar inşa edilecek.

2 BİN METRE YÜRÜYÜŞ YOLU

Proje dahilindeki çevre düzenlemeleri kapsamında 125 metrekare giriş meydanı, 2 bin metre yürüyüş yolu, 700 metre bisiklet yolu, bin 740 metrekare çocuk oyun alanları, bin 200 metrekare kaykay pisti, 250 metrekare gül bahçesi, 15 bin metrekare meyve bahçesi, 2 bin metrekare piknik alanı, 55 bin metrekare yeşil alan, fitness alanı, futbol ve basketbol sahaları yer alacak.