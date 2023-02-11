Çayırova Hatay'da yara sarıyor

Çayırova Belediyesi Hatay’da yaraları sarıyorKOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, depremden etkilenen Hatay’ın Defne ilçesinde, belediye ekipleri ile birlikte yaraları sarmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Teknik ağırlıklı 40 kişilik ekip ve 18 araçla Defne’de çalışmaları koordine eden Başkan Çiftçi, yardımların dağıtılması, enkazların temizlenmesi ve belediyecilik faaliyetlerinin kesintisiz yürütülmesi noktasında çalışmalara destek veriyor. Başkan yardımcıları ile birlikte kentte hummalı bir çalışma yapan Başkan Çiftçi, depremzedelerin gıda ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalar yapıyor. Defne’nin depremden etkilenen köylerini de gezen ve muhtarlarla tek tek görüşen Başkan Çiftçi, ihtiyaçları tespit ederek, köylere yapılacak yardımları ve çalışmaları koordine ediyor. Depremden etkilenen kentte hayat normale dönene kadar çalışmalarını sürdürecek olan Çayırova Belediyesi ekipleri, gece gündüz demeden yaraları sarmak için aralıksız çalışmalarına devam ediyor.

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