Çayırova'dan okullardaki yeşil alanlara bakım

Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelindeki bakım çalışmalarına Çayırova’daki okullarda devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelindeki yeşil alanların bakımını sürdürüyor.

İçinde bulunduğumuz budama mevsimi kapsamında Çayırova’nın yeşil alanlarında bakım ve budama yapan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda ilçedeki eğitim kurumlarında da bakım gerçekleştiriyor.

Çayırova'daki okulları gezen Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, okul bahçelerinde bulunan yeşil alanlarda bakım ve budama işlemi yapıyor.

Ağaçlardan toplanan dal vb. atıklardan ise Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından geri dönüşüm işlemlerine tabi tutularak, öğütülüp kompost gübre üretimi sağlanıyor. Böylelikle, ağaçların mevsimlerinde sağlıklı büyümesi ve uzaması gerçekleşirken, çıkan atıklarla da geri dönüşüme katkı sağlanıp, tasarruf elde ediliyor.