Cayır cayır yanan İskenderun'a müdahale sürüyor

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ve beraberindeki yardım heyetinin sabah saat 06.20’de İskenderun Limanı'ndan canlı yayın yaparak vatandaşları bilgilendirerek, tablonun çok kötü olduğunu belirtmiş, limanının cayır cayır yandığını söylemişti. Helikopterler yangına müdahale ediliyor.HATAY (İGFA) - Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ve beraberindeki yardım ekibi, ülkemizi yasa boğan depremin ardından yardım çalışmalarına katılmak, afetzedelere umut olmak için afet bölgesine gitti.

İskenderun Limanı’ndan son durumu aktaran Başkan Tokat, yangınıyla, kış şartlarıyla, yollardaki durumuyla adeta büyük bir felaket yaşandığını aktarmıştı.

https://twitter.com/MuhammetTokat48/status/1623165386639216640

Milas Belediyesi ekipleri olarak iki tırın Çeşme’den gemiye yüklendiğini anımsatan Başkan Tokat, "Bu limana yaklaşması mümkün değil, alternatif diğer limanlara yaklaşması gerekecek. Üç tırımızın karayolu ile sevkiyatı yapılıyor. Odun kamyonumuz bizimle birlikte seyir halindeydi. Yaklaşık 40 kişilik kurtarma ve ikram ekibimiz buraya yaklaştı. İkram aracımız ve beraberimizde getirdiğimiz malzemeleri en kısa süre içerisinde dağıtmaya başlayacağız. İskenderun’dan sonra diğer ilçelerimizdeki çalışmalara da katılacağız. Gerçekten tablo çok kötü. Liman cayır cayır yanıyor. Depremiyle, yangınıyla, kış şartlarıyla, yollardaki durumuyla gerçekten çok büyük bir felaket" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da, Hatay İskenderun Limanı’ndaki yangın kontrol altına alındığını ancak tamamen söndürülmesi için tüm ekiplerin yoğun şekilde çalıştığını duyurdu.

https://twitter.com/ekrem_imamoglu/status/1623250662631915523

Öte yandan Denizcilik Genel Müdürlüğü ise; "Su ikmaline gerek olmadan denizden aldıkları suyu kullanarak yangına müdahale eden Altuğ ve Botaş römorkörleri ile Kutsi İlhan destek gemisi ve TCSG 704 gemisi liman yangınının kontrol altına alınmasında büyük çaba gösterdi, görev alan herkese minnettarız" ifadeleirni kullandı.

https://twitter.com/denizcilikgm/status/1623291953533054977