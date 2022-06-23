Çay Kanunu talepleri Rize'den Ankara'ya taşındı

Rize Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu, kanunlaşması için meclise verilen ‘Çay Kanunu' ile ilgili tespit edilen oda ve çiftçilerin talepleri TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ile Rize Milletvekilleri Hayatı Yazıcı ve Osman Aşkın Bak’a iletti.Ajans Pazar / RİZE (İGFA) - Rize Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu, Çay Kanunu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Koordinasyon Kurulu olarak, gündemde kanunlaşması için meclise verilen Çay Kanunu İle ilgili oda ve çiftçilerimiz adına çekinceleri tespit ederek, TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ile Rize'nin milletvekilleri ve eski bakanlar olan Hayati Yazıcı ve Osman Aşkın Bak’a ilettiklerini belirtti. Diğer Rizeli milletvekili Muhammet Avcı ise Giresun’a gittiğinden görüşme sağlanamadığı kaydedildi.

Yapılan istişarelerin olumlu geçtiği belirtilen açıklamada, "Bakanlarımız yeşil çay üreticilerimizin yanı müstahsillerimizin aleyhine olabilecek hiç bir şeye müsaade etmeyeceklerini ifade ettiler. Üniversitemizce hazırlanan kanun taslağını sadeleştirerek ve kendi düşüncelerini de katarak bakanlıkça hazırlanan ve sunulan bu taslağın ilerki komisyon ve genel kurul aşamalarında isteklerimiz doğrultusunda düzeltmelerin yapılabileceğini belirttiler. Konunun önemi Genel Merkez tarafından TZOB ve vekillerimize anlatılmış kanunun kanunlaşma aşaması odalarımızda takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.