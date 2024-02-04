Cavit Deniz: “Kör değiliz, görürüz! nankör değiliz, teşekkür ederiz”

Emekli Öğretmen Gazeteci-Yazar Cavit Deniz, Keşan- Enez Karayolu’nun 2013’ten bugüne olan gelişmelerini değerlendirdiErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Hasköylü olan Emekli Öğretmen Gazeteci-Yazar Cavit Deniz, dün Enezliller Derneği Lokali’nde yaptığı basın toplantısında, yıllardır çözülmek bilmeyen ve bir süre önce Edirne Valiliği ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal tarafından yapılan açıklama ile Keşan-Enez karayolu ile ilgili ihalenin onaylandığı şeklindeki açıklamayı dile getirerek, 2013 yılından bu yana süren Keşan-Enez karayolu ile ilgili gelişmeleri basın mensupları ve kamuoyu ile paylaştı.

Sözlerine “Keşan – Enez Karayolunun tozlu raflardaki serüvenini anlatmaya başlarken öncelikle şunu söylemek istiyorum” diyerek başlayan Deniz’in Keşan –Enez Karayolu ile dile belirttiği konulardaki basın açıklaması şöyle;

“Taşra kaslıdır, Ankara paslıdır.”

Ankara’da Edirneli, hasılı Trakyalı sahipsizdir. Partileşen Devlet bürokrasisine, partili milletvekilleri söz geçirememekte ve kendilerinin isteklerini yaptıramamaktadırlar.

Bu cümleden hareketle, yaklaşık çeyrek asırdır; konuşulmayı aşamayan Keşan – Enez yolu konusunda, tekzip yememiş, karşı açıklama yapılmamış örneklerle sizleri önce bilgilendirmek isterim.

2013 yılının kasım ayının birinci günü “Keşan – Enez yolu çalışmaları başladı” açıklaması, AKP’li milletvekili tarafından yapılıyor.

Çalışmalar başlamadı!Bize doğruyu söylemediler.Biz Enezliler kör ve nankör değiliz. Çalışma yapılsaydı memnuniyetimizi belirtirdik.

17 ocak 2014, tam 10 yıl önce, 3650 gün önce..

“Keşan – Enez yolu bu yılın yatırım programına alınacak”.Mehmet Müezzinoğlu’nun açıklaması.. Eğer bu ifade doğru olsaydı, yol bugünkü halinde mi olurdu?

20 ocak 2015. bir yıl sonra

Edirne AKP Milletvekili Müezzinoğlu'nun katıldığı Edirne İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapılıyor.

5 kilometrelik yolun yapılıp, geri kalan kısmının ertelenmesi ve yolun yapımının başka bahara bırakıldığı gerçeğini yaşıyoruz.

Bu toplantıda,Karayolları 1. Bölge Müdürü Yener Bilirkişi de var.

Müezzinoğlu’nun girişimleri ile yapılan yolun geri kalanı yani yapılmayan kısmı Anadolu'daki, Anadolu köylerinin yollarından daha kötü durumdadır.

7 yıldır yani 2.555 gündür değişen bir şey yok. 3 NİSAN 2017

Rafet Sezen:“Keşan -Enez yolu 2017 programına alındı. Bu konuda Başbakan Binali Yıldırım talimat verdi” diyor.

Ancak Keşan - Enez yolu 2017 yatırım programında yoktu.

Rafet Sezen, durumu kurtarmak için 2 Mayıs 2017 günü “Ek yatırım programına alınacak” diyor.

Biz görmedik, kör değiliz, yapıldı da inkar mı ettik? Nankör değiliz.Partiler devreye giriyor.

19.12.2017‘de ErdinBircan soruyor, “Projenin tamamlanma tarihi nedir?”… Yanıt yok.

19 ŞUBAT 2018 Cumhuriyet Halk Partisi Enez İlçe Örgütü, belediye meclisi üyeleri ve il genel meclisi üyeleri Keşan - Enez yolu konusunda açıklama yapıyorlar.

Dönemin İYİ Parti İl Başkanı Ekrem Demir, 21 Ocak 2022 günü açıklama yapıyor.

“Hani 2017’de programa alınıp 2021 yılında bu yol bitirilecekti?” diye soruyor.

2022 yılında AK Parti İl Başkanı Belgin İba, yatırım programına alındığını müjdeliyor.

Görmedik! Kör değiliz!

Yola başlandı da inkar mı ettik? Nankör değiliz!

8 TEMMUZ 2021 Fatma Aksal Bakan Karaosmanoğlu ile Keşan- Enez karayolunu görüşüyor. Beyhude bir görüşme, somut sonuç yok.

İnsanları avutmaya, uyutmaya yönelik, gaz almaya yönelik açıklama, afaki değil, somut sonuç alınmalı.

27 TEMMUZ 2021 Aksal,“İnşallah Keşan - Enez yolunu programa aldırırız” diyor.İnşallah, maşallah gibi duygu sömüren açıklamalardan gına geldi, bıkkınlık verdi!.. 17 OCAK 2022 Edirne'deki yol programı “Keşan- Enez yolu yok” diyor.

Evet, burada doğru söylüyor Aksal, kendisine teşekkür ederiz.

Derken..Yaklaşan yerel seçim öncesi talih kuşu Keşan -Enezyoluna kondu!..

Acaba kondu mu?

2024 yatırım programının Edirne ile ilgili bölümünde Keşan - Enez yolunun adı yok. Adı geçmiyor.

Edirne Valisi ve Milletvekili Aksal ile AKP Keşan İlçe Başkanının açıklamalarından Keşan - Enez yolunun ihale onayının çıktığını öğreniyoruz.

Ben de diyorum ki;Devletin Resmi Gazete’sinde yayınlanan 2024 Yılı Yatırım Programında Keşan - Enez yoluyla ilgili yazılı ibarenin çıktısını paylaşın. Biz de görelim.

Kör değiliz, görürüz. Nankör değiliz, teşekkür ederiz.

Bu açıklama, Karadeniz'deki doğalgaz ülke için ne denli etkili olmuşsa biz Enez’liler üzerinde Keşan - Enez yolu da o etkiyi yapacaktır.

Devlet İhale Yasasına göre yatırım programında olmayan yatırımlar için ihale yapılabiliyor mu?

AKP döneminde Devlet İhale Yasası 200’e yakın kez değişikliğe uğratıldı. Edirne'deki başka yol yatırımlarının yerine Keşan - Enez yolu konularak siyasal manevra yapılıyor olmasın!?

İhale yapılır. Seçim var.

Ödenek olmadığı için ihaleden vazgeçilip seçim rüşveti olarak kullanılmasından endişe ediyoruz.

İz ödenek durumuna düşürülebilir. İpsala - Karpuzlu - Enez yolu 2024 yatırım programındaki örnek gibi..

Nedir?

Ekonomik şartlar nedeniyle yatırım durdurulur. Yatırım programında, muhafazasında yarar görülen projelere tahsis edilen iz ödenek, 1.000 TL tutarındaki ödenektir.

Korkarım bu ihalenin akıbeti de böyle olacaktır.

Gecenin ilerleyen saatlerinde Edirne Valisi ve AKP milletvekili tarafından yapılan açıklama bizleri umutlandırmasın, heyecanlandırmasın.

konuşmamın başında, Keşan - Enez yolunda son 10 yıldır yapılan açıklamaları kronolojik olarak sıraladım.

Yapılan açıklamalarda yatırım programında olmadan ihale yapılabiliyorsa, mahalle bakkalının ekonomi uygulamasının gerisine düşülmüştür. Bu da AKP dönemindeki ülke yönetiminin geldiği noktadır.

Seçim öncesi devlet geleneğine yakışmayan ve aykırı olan bir durum vardır ortada. Bunun amacı oy devşirmektir. Oysa Güney Edirne’nin tarımsal ürünlerinin artı değerlerini taşıyan bu yol, Anadolu'daki köy yollarından kötüdür. Yayla, Danışment,Karaincirli,Vakıf, Büyükevren, Gülçavuş, Sultaniçe, Yenice ve Enez sahillerinin yükünü çeken, araç kullanırken akrobasi yapılan Keşan - Enez yolu yapılırsa, kör değil, görür; nankör değil, teşekkür ederiz.

Aslında Devlet yolu olan bu yolu iyileştirmek ve yapmak bu hükümet tarafından onca verilen söze rağmen kulak ardı edilmiştir

Yolda kör noktalar var, biz Enezliler de değil körlük!..

Derbent, Çelebi, Hasköy, Abdurrahim, Gökgür, İncirlidere riskli yerleri iyileştirilmeli.

Sonuç olarak seçim rüşveti son açıklamaları izleyeceğiz.

Öngörüm odur ki; biz tam bir yıl sonra yine bu konuları konuşmayı sürdüreceğiz.

Bu yolun seçim döneminde böyle Edirne ile ilgili 2024 yatırım programında olmamasına karşın, ihale aşamasına gelindiğinin, ihale onayının çıktığının açıklanması Keşan - Enez karayolunun yapılacağı yönündeki umutların yeşertme yerine bence, sorgulamayı gerektirmektedir.

Enez’liler yaklaşık 45 köy ve Enez merkeze hizmet eden bu yolun yapılması halinde memnun kalacaklardır.

Ama yıllardır, az önce verdiğim örneklerdeki gibi bizi yanıltan, bizi hüsrana uğratan açıklamaların bir yenisinin de Sayın Milletvekili tarafından yapıldığını düşünmek istemiyorum ama “Keşan - Enez yolu 18 m genişliğinde duble yol standartlarında yol oluyor” diye açıklama yapanlar, o günden beri bir arpa boyu yol alınmadığını görmüyorlar mı?

Biz 10 yıl sonra AKP iktidarına ve onun milletvekillerine nasıl güvenelim? Güvenmek isteriz ancak somut bir şeyler görmemiz lazım.

Cavit Deniz, açıklamasının sonunda cevap bulmasını isteyerek, şu soruları da yöneltti:

Yolun güzergahı aynı mı?

17 Ocak 2014’te dönemin milletvekili Mehmet Müezzinoğlu, “Keşan – Enez karayolu bu yılın yatırım programına alınacak.” diyor.

Eğer bu ifade doğru olsaydı, yol bugünkü durumundaki gibi mi olurdu?

3 Nisan 2017’de dönemin Milletvekili Rafet Sezen, “Keşan Enez yolu 2017 programına alındı. Bu konuda Başbakan Binali Yıldırım talimat verdi.” diyor.

Eğer bu ifade doğru olsaydı, Keşan - Enez Yolu anadolu köyler arası yollarından kötü durumda olur muydu?

8 Temmuz 2021’de Milletvekili Fatma Aksal, “Bakan Karaismailoğlu ile Keşan – Enez karayolunu görüştük.” diyor.

Sonuç ortada, kocaman bir fos! Görüştü de ne oldu?

aksal geçen hafta sonunda da yine bir açıklama yapıyor: Keşan – Enez yolunun ihale onayı çıktı”

2024 yatırım programının Edirne ile ilgili bölümünde bu yolun adı yok. Yapılan açıklama açığa düşüyor.

Bu konuda devletin resmi kayıtlarında Keşan – Enez Yolu ifadesini gösterebilir misiniz?

2024 yatırım programındaki Edirne ile ilgili bir başka işe ayrılan ödenek mi Keşan – Enez Yolu için değiştirilmiştir?

Yatırım programında yazılı olmayan bir iş için ihaleye çıkılması devlet geleneklerine uygun mudur?

Seçim sonrası bu ihale ödenek yetersizliğinden “iz ödenek” durumuna düşer mi?

Bu sorulara muhataplarının yanıt vermesini, bu yoldan hizmet alan 45 köyde yaşayanlar adına bir Enez’li olarak istemek, en doğal hakkımdır sanırım.