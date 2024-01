"Catering sağlıklı beslenmede ilk tercih olmalı"

Catering sektöründe Türkiye de hastane, üniversite, özel sektör ve özellikle MSB ye ait askeri hazır yemek projelerinin yöneticiliğini yapması ile tanınan ve birçok başarı ödülüne layık görülen gıda mühendisi Kemal Çiçek, sağlıklı beslenmede ilk tercihin 'catering' olması gerektiğini öne sürdü.İSTANBUL (İGFA) - Sağlıklı Yemek Usta Ellerden Çıkar Her geçen yıl hızlı bir şekilde büyümekte olan catering sektöründe personel eksikliğinin giderilmesi için eğitimin ve oryantasyon çalışmalarının büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Kemal Çiçek, şirketlere ciddi anlamda görevler düştüğünü belirtti.

Beslenmenin sosyal yaşamın her alanında son derece önemli bir kavram olduğunu, özellikle toplu yemek üretiminde üzerinde hassasiyet ile durulması gerektiğini belirten Çiçek, sağlıklı beslenme konusunda ilk tercihİN daima catering olması gerektiğine vurgu yaparak, "Burada uzman kişiler tarafından hazırlanan lezzetli menüler insan vücudu için gerekli olan proten karbonhidrat ve vitamin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Yemek sektöründe güzel iş kaliteli yöneticiler ile usta ellerden çıkar" dedi.

Çiçek, "Çeyrek asırlık bir tecrübe ile sahadan gelen biri olarak yemek şirketlerine işletmelerde sistem kurma, iş akış şemalarının oluşturulması, proje faaliyet raporlarının hazırlanması, menü planlaması, depolama düzeni ve takibi, personel, yönetici ve gıda mühendisleri reel saha eğitimleri, operasyon yönetimi eğitimleri ve problemlerin çözümü konusunda bireysel olarak danışmanlık hizmeti vermekteyim. Her geçen yıl hızlı bir şekilde büyümekte olan catering sektörü ülkemizde ekonomi ve istihdam anlamında en önemli sektörler arasında yerini almış bulunmaktadır. Yaşamımızın her alanında aktif olarak yer alan bir sektör olarak en son yakın zamanda yaşamış olduğumuz deprem felaketinde insanlarımızın beslenme ihtiyacını karşılamak adına çok büyük bir rol aldık. On binlerce insanın, yemek ihtiyaçlarını karşılamış olmanın ve bu süreç boyunca kimseyi aç susuz bırakmamış olmanın mutluluğunu yaşadık" diye konuştu.