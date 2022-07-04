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Çataklı: Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacağız

GÜNDEM 04.07.2022, 12:24
Çataklı: Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacağız

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıklayarak, Özdağ'ın söylemlerinin 'iç savaş çağrısı' olduğunu söyledi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, aylık basın bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda, Zafer Partisi kurucusu ve Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıklayan Çataklı, ''Özdağ'ın söylemleri  iç savaş çağrısıdır'' dedi.

Çataklı, kendisine yöneltilen Ümit Özdağ'ın iç savaş çıkacağı iddiasıyla ilgili soruya, "Bunun çok açık iç savaş kışkırtıcılığı olduğunu düşünüyoruz. Ve bununla ilgili suç duyurusunda bulunacağız" yanıtını verdi.

https://twitter.com/TC_icisleri/status/1543869960656719872

Çataklı, aylık bilgilendirme toplantısında ayrıca, kayıt altında olan Suriyeli sayısı 3 milyon 648 bin 983 olduğunu söyledi.

Yılbaşından itibaren 48 bin 233 göçmenin sınır dışı edildiği bilgisini paylaşan Çataklı, Haziran ayında bu sayının 16 bin 710 olduğunu belitti.

Çataklı, Suriyeliler'in ülkelerine bayram iznine gidip geri dönüşünün söz konusu olmadığını da ekledi.

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