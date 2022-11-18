Çataklı: Olayın faili PKK/PYD'dir!
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Dezenformasyon haberini düzeltelim" başlığıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul Beyoğlu'ndaki bombalı saldırının failinin PKK/PYD olduğunun altını çizdi.BURSA (İGFA) - İstanbul'daki saldırıda teröristin lokasyonu konusunda çıkan haberlere sosyal medya hesabından yanıt İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan geldi.
Çataklı, "Dezenformasyon haberini düzeltelim" diyerek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"İstiklal’deki saldırıda teröristin Kobanili tekstilcinin evinde barındırılması talimatı Kobani’den, Eylem talimatı Münbiç’ten. Saldırıdan sonra teröristin saklanması talimatı Kamışlı’dan!
Çarpıtarak korumaya çalışmayın. Olayın faili PKK/PYD’dir".
https://twitter.com/ismailcatakli/status/1593577076430454784
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